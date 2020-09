Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,878 EUR +1,28% (09.09.2020, 14:25)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,874 EUR +1,31% (09.09.2020, 14:09)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (09.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die LupeFür den russischen Titel gehe es weiter nach unten. Die diplomatischen Spannungen zwischen Deutschland und Russland würden einfach nicht abreißen. Der Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 werde erneut infrage gestellt und drücke damit weiterhin auf die Gazprom-Aktie.Bereits vor zwei Wochen habe DER AKTIONÄR von der drohenden charttechnischen Entwicklung berichtet. Diese Vermutung habe sich bewahrheitet: Die Gazprom-Aktie sei fast bis zur Unterstützungslinie bei 3,75 Euro gefallen. Am heutigen Handelstag werde diese Marke getestet.Das steigende Handelsvolumen sowie die hohe Trendstärke würden aus charttechnischer Sicht auf weiterhin fallende Kurse hindeuten. Schließe das Papier in den nächsten Tagen unter der Unterstützung bei 3,75 Euro, sei mit einer dynamischen Abwärtsbewegung bis zum Mehrjahrestief bei 3,23 Euro zu rechnen.Der Gas-Riese besteche zwar mit einer günstigen Bewertung, jedoch sei im Moment noch keine Trendwende in Sicht. Im Gegenteil: Falle die Gazprom-Aktie unter die Unterstützung, sei eine starke Abwärtsbewegung bis 3,23 Euro möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: