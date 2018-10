Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.10.2018/ac/a/a)



In einem für Energiekonzerne freundlichem Marktumfeld sei das Wertpapier letztlich weiter gestiegen. Der Gasriese habe indes ein Update zum Stand des Baus der zweiten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 herausgegeben. Dabei habe Gazprom bereits einen konkreten Startzeitpunkt für die Gaslieferungen nach Deutschland genannt. Demnach solle am 1. Januar 2020 erstmals Erdgas durch die neuen Röhren nach Westeuropa strömen. Seit dem Wochenende arbeite auch an zweites Schiff an der Verlegung der Pipeline, die parallel zur bereits bestehenden Pipeline Nord Stream verlaufen solle. Spannend bleibe jedoch, ob Dänemark dem Projekt zustimme. Gebe es aus Kopenhagen keine Genehmigung, hätte die Betreibergesellschaft aber eine Alternativ-Route in der Hinterhand.Rein fundamental betrachtet bleibe die extrem günstige Aktie attraktiv. Wegen der politischen Risiken sollten aber nur mutige Anleger zugreifen. Aus charttechnischer Sicht bestehe natürlich die Gefahr von mitunter deutlichen Korrekturbewegungen im Zuge von Gewinnmitnahmen. Trotzdem stimme das Chartbild aktuell zuversichtlich: Nach dem Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend lägen zwar jetzt zwischen 5,27 und 5,38 USD einige Widerstände.Sollten sie aber genommen werden, wäre der Weg für die Gazprom-Aktie anschließend bis etwa 6,28 USD, dem Zwischenhoch aus dem Jahre 2015, frei, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2018)