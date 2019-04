Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,366 EUR -1,04% (25.04.2019, 17:14)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,366 EUR -1,56% (25.04.2019, 17:25)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie habe an den vergangenen Handelstagen nach zuvor starkem Lauf wieder etwas korrigiert. Ein Grund hierfür sei auch die Aussage eines wichtigen Politikers zur zweiten Ostseepipeline Nord Stream 2 gewesen. Zu diesem Projekt habe der russische Erdgasriese nun ein weiteres Update gegeben, das aber nicht überbewertet werden sollte.So habe Gazprom erklärt, dass nun bereits 1.080 Kilometer der Pipeline verlegt worden seien. Dies entspreche 44 Prozent der gesamten Strecke.Allerdings sei nach wie vor fraglich, ob Dänemark Nord Stream 2 nicht weiter verzögere. Die Genehmigung für die Verlegung der Röhre um die Insel Bornholm stehe noch aus und könnte noch länger geprüft werden.Zudem würden die neuen Regelungen der EU-Kommission das Projekt erschweren. Denn diese sollten verhindern, dass der Pipelinebetreiber gleichzeitig auch der Hauptlieferant sei.Nichtsdestotrotz würden die langfristigen Perspektiven für den Weltmarktführer Gazprom gut bleiben - mit oder ohne Nord Stream 2. Mutige Anleger mit einem langen Atem können daher nach wie vor an Bord bleiben (Stopp: 3,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu der Gazprom-Aktie. (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: