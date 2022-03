XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR 0,00% (01.03.2022)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,33 EUR -28,39% (28.02.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (11.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Russland liefere nach Angaben des Staatskonzerns weiter Erdgas durch die Transitleitungen in der Ukraine nach Europa. Die Auslastung der Pipeline sei demnach trotz des Kriegs auf hohem Niveau geblieben. Am Donnerstag seien wieder die vertraglich vereinbarte Menge von 109,5 Mio. Kubikmeter Gas nach Europa gepumpt worden, habe Gazprom-Sprecher Sergej Kuprijanow der Agentur Interfax zufolge gesagt. Die gelieferte Menge entspreche "den Anforderungen der europäischen Verbraucher".Mit Blick auf schon spürbare Beeinträchtigungen der deutschen Wirtschaft habe der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) vor den Folgen weiterer Sanktionen gegen Russland - z.B. eines Gas-Embargos - gewarnt. Immer mehr mittelständische Industriebetriebe könnten sich bei diesen Preisen die Produktion in Deutschland nicht mehr leisten. "Hinzu kommt die Sorge, die eigenen Anlagen wegen Energieengpässen zumindest vorübergehend abschalten zu müssen. Diese wirtschaftliche Situation sollte jede Politikerin und jeder Politiker in Europa berücksichtigen", habe Wansleben gesagt.Auch die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie würden vor dramatischen Folgen warnen. "Wenn Deutschland sich dazu entschließen sollte, kein Gas oder Öl aus Russland mehr zu importieren, würde sich das dramatisch auf unsere Industrie, aber auch auf die Privathaushalte auswirken", habe der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag) gesagt. "Die Inflation wäre zweistellig. Die Versorgungssicherheit wäre ernsthaft gefährdet."Die Gazprom-ADRs seien indes weiterhin nicht handelbar. Anleger könnten sich daher auf Konkurrenten von Gazprom fokussieren - wie etwa die norwegische Equinor oder etwa auch die ebenfalls stark im Gasgeschäft aktive Shell, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: