Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (31.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Analyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Exportiere Gazprom bald weniger Erdgas nach Westeuropa? Energiemarktexperten würden es für möglich halten, dass die Liefermengen von russischem Erdgas nach Deutschland allein schon wegen des neuen Quartals zum 1. April deutlich zurückgehen würden. "Sie können runtergehen, ohne dass das ein Zeichen sein muss, dass ein Lieferstopp vorliegt", habe Fabian Huneke vom Beratungsunternehmen Energy Brainpool der Deutschen Presse-Agentur gesagt.Dies sei "nicht unüblich". In der Vergangenheit habe es zum Quartalswechsel häufig Änderungen bei den Liefermengen gegeben. Huneke halte es für möglich, dass die Mengen als Folge der bestehenden Flexibilität der Vertragsmengen um bis zu 35 Prozent zurückgehen würden.Russlands Präsident Wladimir Putin wolle sich am Donnerstag (31. März) mit Vertretern des russischen Gasriesen Gazprom und der Zentralbank treffen. Hintergrund seien Forderungen Putins an Deutschland und andere westliche Staaten, Gaslieferungen künftig nicht mehr in Euro und Dollar, sondern in Rubel zu bezahlen - was diese ablehnen würden. Die Umstellung der Zahlungen von Euro und Dollar auf Rubel solle nach Angaben des Kremls aber noch nicht an diesem Donnerstag in Kraft treten. Im Westen werde ein Gas-Lieferstopp befürchtet, der weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnte.Bei der einseitig von Putin angekündigten Umstellung auf Zahlungen in Rubel handele es sich nach Einschätzung Hunekes vor allem um einen "symbolischen Akt" und weniger um eine echte Stützung der russischen Währung. Bereits jetzt gelte in Russland die Anordnung, dass alle Unternehmen, die Euro oder Dollars einnehmen würden, 80 Prozent davon in Rubel umtauschen müssten. "80 Prozent des tatsächlichen Vorteils für den Rubelkurs sind also bereits realisiert. In der Sache ist es gar kein so großer Zugewinn für den Staat, wenn demnächst 100 Prozent bei der Zentralbank umgetauscht werden sollen."Unabhängig von der letztlich im April realisierten Liefermenge würden Deutschland und viele andere Länder mittlerweile mit Hochdruck daran arbeiten, weitaus weniger Erdgas aus Russland zu importieren. Für Gazprom werde es daher eine sehr große Herausforderung, sich neue Absatzmärkte in Asien und im Rest der Welt zu erschließen. Diese dürften aber wegen der geringeren Kaufkraft deutlich weniger attraktiv als Deutschland & Co sein.Anleger sollten daher weiter eher auf Rivalen wie Equinor, BP oder Shell setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link