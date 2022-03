XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR 0,00% (01.03.2022)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,33 EUR -28,39% (28.02.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (13.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Sanktionen des Westens gegen russische Rohstoffkonzerne würden wirken. Die Ratingagentur Fitch habe nun 28 russische Rohstoff-Konzerne weiter herabgestuft. Ein "Zahlungsausfall jeglicher Art" sei wahrscheinlich. Fraglich sei, ob die vertraglich zugesicherten Gas-Lieferungen nach Deutschland trotzdem fortgesetzt würden.Zu den am Samstag von Fitch meist von "B" um mehrere Stufen auf "CC" heruntergerateten Konzernen würden der einstige Dividenden-Star Gazprom, der Ölkonzern LUKoil, die Bergbau-Unternehmen Rusal, Polyus, Evraz sowie 23 weitere Unternehmen gehören. Das Ramsch-Rating bedeute, dass es "wahrscheinlich" sei, dass diese Unternehmen ihren finanziellen Verpflichtungen wie festgelegten Zinszahlungen nicht mehr nachkämen.Fitch prognostiziere nun eine Insolvenz von Gazprom. Die Agentur gehe in ihrer Begründung für die Abstufung der Bonds von Gazprom auf Ramsch-Niveau davon aus, dass dem Konzern u.a. einfach die Devisen fehlen würden, um die Zinsen in US-Dollar zu begleichen.Die Bewertung von Gazprom und LUKoil sei zuvor bereits von der Ratingagentur Moody's entsprechend herabgestuft worden. Zur Begründung habe es geheißen: Die von der russischen Regierung erteilte Erlaubnis, Schulden bei sogenannten feindlichen Ländern in Rubel zurückzuzahlen, gefährde die Fähigkeit dieser Unternehmen, ihre Gläubiger pünktlich zu bezahlen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: