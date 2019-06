Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,38 EUR +1,92% (11.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,346 EUR -0,03% (12.06.2019, 08:45)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (12.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Rally gehe weiter. Die Gazprom-Aktie habe seit Jahresanfang um fast 60 Prozent, ausgehend vom 52-Wochentief sogar knapp 80 Prozent, an Wert zugelegt. Sei damit das Ende der Fahnenstange erreicht?Rein fundamental betrachtet habe der russische Titel natürlich immer noch enormes Aufwärtspotenzial. Schließlich werde die Gazprom-Aktie gerade einmal mit dem vierfachen Jahresgewinn bewertet. Auch ein KBV von 0,3 bedeute ganz klar: Der Titel sei trotz der beeindruckenden Rally ein absolutes Schnäppchen.Aus charttechnischer Sicht erscheine eine deutlichere Korrekturbewegung indes durchaus angebracht zu sein. Schließlich notiere die Aktie aktuell satte 45 Prozent oberhalb der 200-Tage-Linie. Derart große Abstände würden eigentlich regelrecht nach einer Konsolidierung schreien.Im Zuge der bislang einzig nennenswerten Korrekturbewegung habe das Tief bei 6,80 Dollar gelegen. Diese Unterstützung sollte im besten Fall nicht mehr unterschritten werden. Reiße sie dagegen doch, so lägen die nächsten Ziele bei 6,52 oder 6,28 Dollar. Sollte die Aktie auch dort keinen Halt finden - was Stand jetzt eher unwahrscheinlich erscheine -, könnte noch das Gap zwischen 5,82 und 5,92 Dollar geschlossen werden.Das nächste Ziel wäre dann zunächst das 2019er-Hoch bei 7,54 Dollar. Direkt darüber befinde sich das 2015er-Hoch bei 7,65 Dollar. Sollte auch diese Hürde genommen werden, hätte die Aktie reichlich Luft nach oben. Die nächsten ernstzunehmenden Hürden lägen dann erst im Bereich um 9,00 Dollar.Gazprom ist und bleibt kein Witwen- und Waisenpapier, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Mutige Investoren könnten aber weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung erneut nachgezogen werden: 4,70 Euro. (Analyse vom 12.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link