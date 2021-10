Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,90 EUR +3,73% (04.10.2021, 19:24)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,805 EUR +2,74% (04.10.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sei das erste Gas gefüllt worden. Heute habe die Befüllung des ersten Strangs begonnen, habe die Nord Stream 2 AG mitgeteilt.Die Erstbefüllung sei notwendig, bevor der Gastransport beginnen könne. Zum geplanten Zeitpunkt der eigentlichen Inbetriebnahme habe die Nord Stream 2 AG keine Angaben gemacht. Experten würden damit rechnen, dass noch im Oktober Gas durch die neue Pipeline geliefert werden könnte. Noch in diesem Jahr wolle Gazprom 5,6 Mrd. Kubikmeter Gas durch Nord Stream 2 pumpen. Die Inbetriebnahme der Leitung, die von Russland durch die Ostsee nach Mecklenburg-Vorpommern verlaufe, könne laut russischer Regierung zur Entspannung auf dem Gasmarkt in Europa beitragen.Wie das Energieministerium Mecklenburg-Vorpommern am Montag mitgeteilt habe, lägen die notwendigen Unterlagen für die Inbetriebnahme der Pipeline vor. Zuletzt hätten noch unabhängige Gutachten etwa zur Dichtigkeit gefehlt. Auch die zuständige dänische Behörde habe am Montag mitgeteilt, die Voraussetzungen für den Betrieb eines Strangs seien erfüllt. Durch die 1.230 Kilometer lange Pipeline, die zwei Stränge habe, sollten jährlich 55 Mrd. Kubikmeter Gas geliefert werden. Damit könnten nach Angaben der Betreibergesellschaft 26 Mio. Haushalte versorgt werden. Gazprom habe vor mehr als drei Wochen mitgeteilt, dass die Pipeline fertiggestellt sei.Die Pipeline sei je zur Hälfte vom russischen Energieriesen Gazprom und den fünf Unternehmen OMV, Wintershall Dea, Engie , Uniper und Shell finanziert worden und habe die Investoren mehr als 10 Mrd. Euro gekostet.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: