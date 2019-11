Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,958 EUR -0,74% (20.11.2019, 09:56)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Gazprom befinde sich nach der beeindruckenden Rally seit dem Frühjahr aktuell in einer Konsolidierungsphase. Dies sei aus charttechnischer Sicht absolut gesund. Daher bestehe für Anleger kein Grund zur Sorge - zumal es beim weltgrößten Erdgasproduzenten operativ nach wie vor rund laufe.So befinde sich der Konzern bei seinen drei großen und strategisch wichtigen Pipeline-Projekten voll auf Kurs. Am weitesten sei Gazprom dabei aktuell bei Turkish Stream. So habe der Rohstoffriese nun gemeldet: "Die Inbetriebnahme-Aktivitäten befinden sich gerade in der Endphase vor dem Betriebsstart der Turkish Stream-Gaspipeline, der planmäßig vor Ende 2019 erfolgen soll. Derzeit sind beide Stränge von den Küstenanlagen in der Nähe von Anapa bis hin zum Empfangsterminal, das in der Nähe des Dorfes Kıyıkoy an der türkischen Küste liegt, mit Gas gefüllt."Die Fortschritte bei Turkish Stream sowie den anderen beiden großen Pipelines seien natürlich ganz klar positiv zu werten. Der Weltmarktführer könne dadurch seine Marktmacht noch weiter ausbauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,956 EUR -0,49% (20.11.2019, 09:41)