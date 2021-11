Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,465 EUR +0,47% (05.11.2021, 08:48)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,44 EUR +0,66% (04.11.2021)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (05.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Rubel rolle beim Rohstoffriesen Gazprom. Dies liege zweifellos an den anhaltend hohen Öl- und Gaspreisen. Und der gestrige Beschluss der OPEC+ dürfte daran vermutlich nur wenig ändern. Denn die Ölförderallianz halte entgegen den Wünschen von Verbrauchernationen an ihren vorsichtigen Produktionszielen fest.Die von Saudi-Arabien und Russland dominierte Gruppe habe in einer Onlinesitzung am Donnerstag entschieden, ihre schrittweise Erhöhung der täglichen Ölförderung von zusätzlichen 400.000 Barrel wie geplant im Dezember fortzusetzen. Große Industrienationen wie die USA, Japan oder Indien hätten die OPEC+ aufgefordert, mehr Öl als geplant in den Markt zu pumpen. Die gestiegenen Öl- und Gaspreise seien Ergebnis einer restriktiven Förderpolitik, habe US-Präsident Joe Biden am Dienstag gesagt.Erdöl werde seit Anfang Oktober über 80 Dollar gehandelt. Während Verbraucherländer auf niedrigere Preise und ein höheres Angebot für die Erholung vom Corona-Schock der Weltwirtschaft drängen würden, habe die OPEC+ die Risiken neuer Corona-Varianten im Blick."Die globale Nachfrage nach Öl steht noch immer unter dem Druck der Delta-Variante", habe der für Energiefragen zuständige Vize-Regierungschef Russlands, Alexander Nowak, gesagt. Er habe jedoch auf die Möglichkeit höherer Produktionssteigerungen hingewiesen, falls sich die wirtschaftliche und gesundheitliche Lage verbessere. Der saudi-arabische Energieminister Abdulasis bin Salman habe betont, dass im ersten und zweiten Quartal die Nachfrage saisonbedingt ohnehin nachlassen werde.Angesichts der erwarteten Fortsetzung der vorsichtigen Förderpolitik bleibe Industrienationen noch die Möglichkeit, die eigenen Ölreserven anzuzapfen. US-Energieministerin Jennifer Granholm habe diese Option im Oktober für ihr Land ins Spiel gebracht.Das aktuelle Marktumfeld sei für Gazprom natürlich hervorragend- und auch die Aussichten seien gut. Denn der Gasbedarf dürfte hoch bleiben - und mittelfristig weiter steigen, da gerade in Asien immer mehr Länder stärker auf das im Vergleich zu Öl und Kohle als geringere Übel betrachtete Erdgas setzen würden.Mutige können bei der immer noch sehr günstig bewerteten Aktie nach wie vor zugreifen (Stopp: 6,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2021)Mit Material von dpa-AFX