Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,36 EUR +0,55% (16.07.2021, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,365 EUR -1,55% (15.07.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie habe in dieser Handelswoche im Zuge korrigierender Energiepreise auch wieder etwas nachgegeben, was rein charttechnisch betrachtet durchaus als gesund zu werten sei. Die Nachrichtenlage beim russischen Konzern werde indes in dieser Woche weiterhin vom Thema Nord Stream 2 beherrscht.So habe nun US-Präsident Biden Russland erneut davor gewarnt, seine Energievorkommen als "Waffe" oder Druckmittel gegen seine Nachbarn wie die Ukraine einzusetzen. Er habe Bundeskanzlerin Merkel nochmals seine Bedenken bezüglich der Gaspipeline Nord Stream 2 ausgedrückt, habe Biden gesagt. Die USA und Deutschland seien sich einig, die Ukraine bei Reformen und im Blick auf deren Souveränität und territoriale Integrität zu unterstützen, habe Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus gesagt.Die fast fertiggestellte Pipeline solle Erdgas von Russland direkt nach Deutschland bringen. Merkel habe betont, Nord Stream 2 sei ein zusätzliches Projekt und keine Alternative zum Gastransit durch die Ukraine.In den USA gebe es seit Jahren parteiübergreifend Widerstand gegen Nord Stream 2. Kritiker sehwürden in der Pipeline ein geopolitisches Projekt Russlands sehen, das die Energiesicherheit Europas gefährde. Sie würden zudem bemängeln, dass die Pipeline unter Umgehung der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland pumpen solle. Die Ukraine sei auf Milliardeneinnahmen aus dem russischen Gastransit angewiesen. Befürworter der Pipeline würden den USA vorwerfen, nur ihr eigenes, teureres Gas in Europa absetzen zu wollen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: