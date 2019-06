Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (21.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Über Monate hinweg hätten sich die Spekulationen darüber gerankt, wie hoch die Dividende des russischen Erdgasriesen Gazprom ausfallen werde. Seit einigen Wochen herrsche diesbezüglich Klarheit, was der Aktie einen enormen Schub verliehen habe. Zukünftig solle die Ausschüttungspolitik des Konzerns etwas berechenbarer werden.So solle sich die Höhe der Ausschüttung künftig klar nach der Höhe des Nettogewinns bemessen. Die Ausschüttungsquote solle innerhalb von spätestens drei Jahren bei den vom Staat geforderten 50 Prozent liegen.Die absolute Höhe der Dividende des Vorjahres werde hingegen eine untergeordnete Rolle spielen (anders als beispielsweise bei der Munich Re, die tunlichst Dividendenkürzungen vermeiden wolle - und dies seit 1969 auch geschafft habe).Darüber hinaus versuche Gazprom, die Nettoverschuldung nun nicht mehr zu erhöhen. Dies sei angesichts einiger noch ausstehender Investitionen bei den drei großen Pipeline-Projekten ein sehr ehrgeiziges Ziel. Analysten würden etwa für 2020 durchschnittlich mit Nettoschulden von 45 Milliarden Dollar rechnen, was knapp zehn Prozent über dem für 2019 erwarteten Niveau liegen würde.Die Aussichten auf anhaltend stattliche Dividendenrenditen bei Gazprom würden nach wie vor hoch bleiben. Die Gazprom-Aktie ist daher für mutige Anleger unverändert kaufenswert, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 4,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 21.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: