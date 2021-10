Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (20.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nord Stream 2 wäre mittlerweile fertiggestellt, doch noch würden Genehmigungen fehlen. Hier würden sich einige europäische Länder und Politiker noch querstellen. Andererseits würden zum Teil genau jene Länder und Politiker fordern, Gazprom müsse schleunigst mehr Gas nach Europa liefern, um die Gaskrise zu lösen. Nun habe sich ein hochrangiger russischer Politiker dazu recht klar geäußert.So halte Konstantin Kosachyov nichts davon, ohne jegliche Bedingungen zusätzliches Erdgas an Europa zu liefern (aktuell liefere Gazprom eher nach Asien, da dort derzeit zum Teil höhere Preise gezahlt würden). Er sei (wie offenbar auch Gazprom und zahlreiche weitere Mitglieder der Regierung) der Überzeugung, dass zusätzliche Gaslieferungen an langfristige Verträge geknüpft werden sollte - sowie an ein Ende des Widerstands gegen Nord Stream 2.Er habe betont: "Wir können nicht zur Rettung reiten, nur um Fehler zu kompensieren, die wir nicht begangen haben. Wir erfüllen alle unsere Verträge, alle unsere Verpflichtungen. Alles darüber hinaus sollte Gegenstand zusätzlicher freiwilliger und für beide Seiten vorteilhafter Vereinbarungen sein."Gazproms Marktmacht dürfte in den kommenden Jahren weiter wachsen - in Europa und auch in Asien. Die Perspektiven für den immer noch sehr günstig bewerteten Weltmarktführer seien daher gut. Mutige könnten nach wie vor einsteigen. Der Stoppkurs sollte bei 6,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2021)