Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,05 EUR -2,17% (09.11.2018, 11:05)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,04 EUR -2,42% (09.11.2018, 11:20)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (09.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die USA hätten wieder schärfere Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Maßnahmen würden sich gegen mehrere russische Personen und Unternehmen richten. Ferner sollten Geschäftsbeziehungen mit Russland verboten werden. Auch Sanktionen für am Bau von Nord Stream 2 beteiligte Firmen seien möglich.Das Wertpapier sei schon im frühen Handel um 2% gesunken. Dies könne jedoch auch an den erneut schwachen Ölpreisen liegen, welche natürlich auch den Konzern belasten würden. Schließlich entwickle sich meist auch der Gaspreis nicht komplett unabhängig vom Ölpreis. Zudem seien die Preise in vielen Lieferverträgen an die Entwicklung von Brent- oder WTI-Öl gekoppelt.Die neuerlichen Sanktionen seien keine Überraschung, sie seien schon vom Markt erwartet worden. Auch die mögliche Sanktionierung westlicher Nord-Stream-2-Partner wie etwa Shell oder Uniper sei nie ausgeschlossen gewesen. Gazprom habe bereits explizit angekündigt, in diesem Fall das Pipelineprojekt alleine stemmen zu wollen.Der heutige Kursrückgang sei indes aus charttechnischer Sicht auch kein Beinbruch. Wichtig wäre, dass der Unterstützungsbereich zwischen 4,56 und 4,58 USD weiterhin halte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: