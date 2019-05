Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,492 EUR -1,08% (17.05.2019, 11:17)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,496 EUR -1,54% (17.05.2019, 11:04)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Anders als eigentlich zu erwarten gewesen wäre, habe es bei der Gazprom-Aktie nach dem regelrecht historischen Kurssprung am Dienstag (der Vorstand habe einen überraschend hohen Dividendenvorschlag ins Spiel gebracht) bisher keinen deutlichen Rücksetzer im Zuge von Gewinnmitnahmen gegeben.Rein charttechnisch betrachtet stünden die Chancen dafür, dass es früher oder später eine Korrektur geben werde, natürlich hoch. So hänge die Gazprom-Aktie aktuell am Hoch bei 6,27 USD fest, einer Marke, an welcher der Kurs bereits im Jahre 2015 nach unten gedreht habe. Gut möglich, dass im Zuge der absolut gesunden Gegenbewegung nun auch das aufgerissene Gap zwischen 5,84 und 5,91 USD geschlossen werde.Auch ein etwas größerer Rücksetzer wäre aus charttechnischer Sicht noch kein Beinbruch. Erst bei einem Unterschreiten des Ausbruchsniveaus von knapp 5,30 USD würde sich das Chartbild wiedereintrüben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gazprom-Aktie so weit falle, sei aktuell aber sehr gering - selbst im Falle eines möglichen Vetos des Aufsichtsrates zur vorgeschlagenen Dividendenanhebung.Sollte es der Gazprom-Aktie gelingen, den Widerstand bei 6,27 USD aus dem Weg zu räumen, laute das nächste Kursziel zunächst 6,52 USD. Sollte auch diese Hürde genommen werden, wäre der Weg anschließend bis 6,79 USD frei.Investierte Anleger sollten nun zur Gewinnsicherung den Stopp erneut nachziehen, diesmal auf 4,10 Euro, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: