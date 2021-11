Mutige Anleger können diese nach wie vor dazu nutzen, um sich die mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch extrem günstige Aktie des Weltmarktführers ins Depot zu legen (Stoppkurs: 6,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2021)



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (09.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Konsolidierungsphase der Aktie von Gazprom gehe weiter. Ebenso wie auch die Uneinigkeiten in der Frage, wer die Rekordpreise am Gasmarkt zu verantworten habe. Viele EU-Politiker hätten es sich relativ leicht gemacht und Russland die Schuld dafür gegeben. Russland hingegen habe - durchaus zurecht - immer wieder darauf hingewiesen, dass es weltweit eine Gaskrise gebe.Die Gründe lägen im Wiederhochfahren der Wirtschaft nach den Einschränkungen durch die Pandemie. Es gebe vor allem in Asien einen Energiehunger. Nicht zuletzt hätten die USA zusätzliches Flüssiggas lieber dorthin und nicht nach Europa geliefert, so Burmistrowa.Kremlchef Putin habe den Europäern vorgeworfen, sie hätten es nach einem kalten Winter versäumt, ihre Gasspeicher ordentlich zu füllen. Erschwerend sei wegen einer Windflaute in der Nordsee hinzugekommen, dass die Windkrafträder dort weniger Strom produziert hätten. Es habe mehr Gas verstromt werden müssen. Das habe die Speichervorräte zusätzlich geschmälert.Gleichwohl habe Russland sich in Deutschland und in anderen EU-Staaten politischen Vorwürfen ausgesetzt gesehen, es halte Lieferungen knapp, um so eine rasche Inbetriebnahme der fertigen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu erwirken. Der Kreml habe eindringlich geworben, Nord Stream 2 könne die Lage entspannen. Doch habe Moskau zugleich betont, dass unabhängig davon alle vereinbarten Mengen geliefert würden. Auch Abnehmer im Westen hätten bestätigt, dass Russland verlässlich liefere.Dabei sei gar nicht strittig, dass der Rohstoffriese seine Verträge erfülle. Streitpunkt sei vielmehr, ob Russland wirklich alles tue, um zusätzliche Mengen zu liefern. Putin selbst habe deutlich gemacht, dass es für ihn da Grenzen gebe. So wolle Gazprom etwa auf die Ukraine als lange Zeit wichtigstes Transitland für russische Gaslieferungen nach Europa verzichten.Der Weg durch die Ukraine sei länger und deshalb teurer, zudem sei das ukrainische Durchleitungsnetz marode und könnte dem höheren Druck durch den Transit nicht standhalten, habe Putin erklärt. Angebote der Ukraine, die Gebühren zu senken, seien ins Leere gelaufen. Das verarmte Land sei dringend auf die Einnahmen aus dem Transit angewiesen.Dabei habe sich Putin mehrfach für eine Rückkehr zu langfristigen Verträgen ausgesprochen, weil Russland so Planungssicherheit für die Erschließung neuer Lagerstätten habe. Der Gaspreis solle demnach an den für Öl gekoppelt sein. Zwar produziere auch Russland zunehmend Flüssiggas und könne so schneller auf akute Situationen reagieren. "Im Unterschied zu den flexiblen Lieferanten von Flüssiggas sind wir fest gebunden an Europa durch unser Leitungssystem", so Burmistrowa.Dass nun die für mehr als zehn Milliarden Euro gebaute Leitung Nord Stream 2 noch nicht für den Betrieb freigegeben sei, löse deshalb nur noch verständnisloses Kopfschütteln in Russland aus. 55 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr sollten künftig nach Europa fließen. Ein Starttermin sei nicht in Sicht.Derweil würden die Russen betonen, sie hätten angesichts der Gaskrise schon bisher mehr geliefert als vereinbart. Allein der Export nach Deutschland sei in den ersten neuneinhalb Monaten um 30 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, habe es geheißen. Deutschland sei in der EU der größte Gazprom-Kunde. Rund 46 Milliarden Kubikmeter Gas habe das Land 2020 von Russland gekauft - rund ein Drittel des gesamten Verbrauchs in der Bundesrepublik. Trotzdem reiche das nicht.Die Gazprom-Titel würden sich indes aktuell in einer - charttechnisch absolut gesunden - Konsolidierungsphase befinden.