Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (03.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Erdgas-Giganten PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über viele Jahre hinweg sei Deutschland ein zuverlässiger Abnehmer von russischem Erdgas gewesen. Doch dies könnte sich bald ändern. So wolle der Bund mit Milliardenmitteln als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine der Kauf von Flüssigerdgas (LNG) finanzieren, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten.Das LNG-Gas sei zur Einspeicherung vorgesehen. Die Beschaffung solle durch die Trading Hub Europe GmbH erfolgen. Der Bund stelle dafür 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung.Die Lieferungen würden kurzfristig in Deutschland erwartet, habe es geheißen. Zur Herkunft lägen dem Ministerium keine Informationen vor. Es gebe mehrere Länder, die LNG exportieren. Neben den USA würden dazu unter anderen Australien und Katar gehören.Eine Sprecherin von Trading Hub Europe habe bestätigt, die Bundesregierung habe finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um LNG zu beschaffen und in deutsche Gasspeicher einzuspeichern. Über die genauen Vertragsdetails und das Volumen könnten derzeit keine Auskünfte gegeben werden. Weiter habe es geheißen: "Ausschließen, dass das LNG aus Russland kommt, können wir derzeit nicht."Die Gesellschaft Trading Hub Europe sei durch eine Kooperation von Netzgesellschaften entstanden und habe die Rolle eines sogenannten Marktgebietsverantwortlichen.Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine angekündigt, alles dafür zu tun, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten - für den Fall, dass Russland Energielieferungen stoppe. Deutschland sei vor allem bei Gas und Kohle stark von Russland abhängig.Habeck wolle außerdem eine nationale Gasreserve aufbauen. Damit solle sichergestellt sein, dass die Gasspeicher immer ausreichend befüllt seien. Geplant seien konkrete Vorgaben zu den Füllständen der Speicher, die von privaten Unternehmen betrieben würden. Im Winter seien die Füllstände der Speicher historisch niedrig gewesen, heiße es in einem Papier des Ministeriums. Dies gelte insbesondere für die Speicher des russischen Staatskonzerns Gazprom . Auch deswegen seien die Preise im kurzfristigen Handel stark gestiegen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe am Sonntag im Bundestag angekündigt, die Speichermenge an Erdgas solle über sogenannte Long Term Options um zwei Milliarden Kubikmeter erhöht werden.Neben Deutschland würden auch einige andere Gazprom-Großkunden versuchen, sich vom russischem Erdgas unabhängiger zu machen. Natürlich werde dies lange dauern und Gazprom hätte sicher Möglichkeiten, gewissermaßen als Ersatz den Export nach Asien zu forcieren. Dennoch dürfte die Entwicklung in Westeuropa der Gazprom-Führung kaum schmecken.Die Aktie - die aktuell ohnehin kaum handelbar ist - bleibt ein reines Zockerpapier, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2022)