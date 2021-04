Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,125 EUR +0,29% (29.04.2021, 13:51)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (29.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Gas-Riese habe überraschend heute seine Geschäftszahlen für 2020 vorgelegt. Nicht nur, dass diese erst für nächste Woche erwartet gewesen seien, sei der Gewinn um 89% auf 135,3 Mrd. Rubel (RUB, 1,8 Mrd. USD) eingebrochen. Dies sei auf niedrigere Preise und schwache Verkäufe sowie einen enormen Kostenanstieg einschließlich eines währungsbedingten Verlusts zurückzuführen. Der Umsatz sei dabei um 18% auf 6,3 Bio. Rubel von 7,7 Bio. RUB im Jahr 2019 gefallen. Trotzdem habe Gazprom erklärt, dass es für 2021 einen Anstieg der Produktion und der Exporte inmitten einer globalen Erholung erwarte. Ein erster Schritt hierfür sei das starke vierte Quartal gewesen.Seit Anfang Februar bewege sich die Gazprom-Aktie jetzt schon innerhalb einer Seitwärtsrange. Mehrfach sei sie dabei bereits zwischen der Unterstützungszone geschwankt, die sich zwischen 213 und 217 RUB aufspanne, und der Widerstandszone, die von den Verlaufshochs bei 233 und 235 RUB ausgehe.Zwar stehe die Gatprom-Aktie noch immer leicht im Plus, ein erneutes Abprallen an der Widerstandszone sei hinsichtlich dieser Nachricht jedoch relativ wahrscheinlich. Der GD50 bei 227 RUB diene dabei als erstes Auffangnetz. Bei Kursen unter dieser Linie sei mit einem erneuten Test der Unterstützungszone zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Moskau-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:232,65 RUB -0,13% (29.04.2021, 15:15)