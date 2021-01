Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,995 EUR +0,30% (20.01.2021)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (21.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe

Mit Joe Biden sei nun zwar ein Mann im Weißen Haus, der weniger plump als sein Vorgänger handeln dürfte, er sei aber auch ganz klar gegen die Fertigstellung von Nord Stream 2. Und für die zweite Ostsee-Pipeline von Russland nach Deutschland gebe es nun auch wieder in Europa verstärkten Gegenwind.

So wolle das Europa-Parlament nach der Verhaftung von Andrej Nawalny schärfere Sanktionen gegen Russland beschließen. Dazu würden unter anderem das Einfrieren von Vermögen in der EU sowie Reiseverbote von bestimmten Personen zählen. Darüber hinaus solle aber auch ein Baustopp für Nord Stream 2 gefordert werden.

Es bleibe bei Gazprom nach wie vor spannend. Der Gegenwind für Nord Stream 2 werde stärker. Dennoch bestehe weiterhin die Möglichkeit, dass das ambitionierte Projekt vollendet werden könne. Darüber hinaus wäre ein Ende der Bauarbeiten für Gazprom natürlich äußerst ärgerlich und teuer, aber auch nicht existenzbedrohend.