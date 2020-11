Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,496 EUR -2,02% (06.11.2020, 13:54)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,492 EUR -2,87% (06.11.2020, 13:50)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (06.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Wahrscheinlichkeit steige, dass Joe Biden die US-Präsidentschaftswahl gewinne. Der von den möglichen Sanktionen der USA betroffene Bürgermeister von Sassnitz, Frank Kracht (parteilos), mache sich diesbezüglich aber wenig Illusionen über eine einfachere Zukunft. Er habe gegenüber der Deutschen Presseagentur darauf verwiesen, dass der US-Kongress die geplanten Sanktionen gegen Beteiligte am Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 mit sehr großer Mehrheit bestätigt habe - also auch mit den Stimmen vieler Demokraten. Selbst der ehemalige US-Präsident Barack Obama habe die Pipeline kritisiert, die russisches Erdgas nach Deutschland bringen solle.Der Kommunalpolitiker Kracht sei betroffen, weil er aufgrund seines Amtes ein sogenannter geborener Gesellschafter der Fährhafen Sassnitz GmbH sei. In deren Hafen Sassnitz-Mukran würden die Rohre für den Bau der Pipeline lagern. Die Stadt Sassnitz sei zu 90%, das Land Mecklenburg-Vorpommern zu 10% Gesellschafter der GmbH.Ein "Drohbrief" von drei US-Senatoren sei an die Fährhafen Sassnitz GmbH gegangen, habe Kracht gesagt. Darin sei den Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und Aktionären die Einreise in die USA untersagt worden. Jegliches Eigentum in den USA werde eingefroren. Die Mitarbeiter hätten nichts zu befürchten, habe Kracht gesagt. Die Betroffenen hätten sich rechtlich beraten lassen. Er selbst besitze weder Vermögen noch Immobilien in den USA, könnte allerdings als Bürgermeister nicht mehr in die Partnerstadt Port Washington reisen.Ein Sprecher habe jedoch auf die Konsequenzen aufmerksam gemacht, wenn die Pipeline nicht zu Ende gebaut werde: Ein Stopp würde Investitionen von rund 700 Mio. Euro verhindern, die zum Fertigbau nötig seien. Knapp 8 Mrd. Euro seien bereits in die Pipeline investiert, weitere 3,75 Mrd. Euro in die Leitungen an Land. Es würden noch 150 des insgesamt 2.360 Kilometer langen Doppelstrangs fehlen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: