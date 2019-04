Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (01.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär" die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Chef von Gazprom habe Spekulationen, dass es Hindernisse bei Nord Stream 2 geben könnte, entkräftet. Laut dem Aktienprofi werde sich sicherlich etwas verschieben, aber er stelle eines fest: Langfristig betrachtet sei der Nord Stream 2 für Gazprom gut. Kurzfristig sei der Bedarf zwar nicht zu hoch, denn noch könne Gazprom genug Erdgas ohne Nord Stream 2 nach Westeuropa liefern. Die Gazprom-Aktie sei ohnehin günstig bewertet und von der operativen Geschäftsentwicklung her sei z. B. das Projekt mit China viel wichtiger und hier laufe alles nach Plan. Nach Ansicht des Börsenexperten werde Gazprom in Zukunft noch mächtiger werden. Es gebe aber immer das politische Risiko, es werde volatil bleiben.Deswegen sollten jetzt nur Mutige bei der Gazprom-Aktie zugreifen, so Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.04.2019)