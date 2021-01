Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,71 EUR +0,43% (25.01.2021, 10:59)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die LupeNach den Entwicklungen in den vergangenen Monaten verbiete es sich natürlich, von einem "Endspurt" bei Nord Stream 2 zu sprechen. Doch die Meldung, dass man nun auch in dänischen Gewässern mit den letzten Verlegearbeiten begonnen habe, sorge bei den Anteilseignern des russischen Energieriesen Gazprom zumindest wieder einmal für Hoffnung, dass das ambitionierte Projekt endlich einmal fertiggestellt werde.So sei bekannt geworden, dass das Schiff Fortuna am Sonntag vor der Insel Bornholm mit den Arbeiten begonnen habe, die zuvor fast ein Jahr lang unterbrochen worden seien, da eine Schweizer Firma wegen schärferer US-Sanktionen die Arbeiten am Projekt eingestellt habe.Anleger, die bei Gazprom engagiert sind, benötigen weiterhin starke Nerven, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer darüber verfüge, könne nach wie vor auf eine Fortsetzung der Erholung der mit einem KGV von 6 und einem KBV von 0,3 sehr günstig bewerteten Aktie setzen. Der Stoppkurs sollte bei 3,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.01.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,73 EUR +1,39% (25.01.2021, 11:14)