Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,48 EUR +1,56% (28.09.2021, 14:06)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,47 EUR +2,54% (28.09.2021, 13:52)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (28.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktionäre dürften sich die Hände reiben. Tag für Tag gehe es mit dem Kurs der Gazprom-Aktie weiter gen Norden. Über die Gründe für die beeindruckend starke Performance sei in den zurückliegenden Wochen und Monaten bereits viel geschrieben worden. Natürlich goutiere die Börse, dass der Gazprom seine Marktmacht in Europa und allmählich auch in Asien stetig weiter ausbaue. Und derzeit würden vor allem die haussierenden Gaspreise den Kurs nach oben ziehen.Um die Dynamik der vergangenen Monate zu verstehen reiche aber auch ein simpler Blick auf die Veränderungen der Gewinnprognosen der bei Bloomberg gelisteten Analysten. Denn diese würden zeigen, dass sich die Ergebniserwartungen für das Jahr 2021 seit Jahresbeginn von rund 0,80 Dollar auf knapp 2,40 Dollar je ADR in etwa verdreifacht hätten.Dies wiederum erkläre auch, weshalb die Gazprom-Aktie trotz einer Kursverdopplung seit Jahresanfang immer noch auf ein KGV von gerade einmal 4 komme. Für das Jahr 2022 seien die Schätzungen stetig weiter erhöht worden. Auch für das kommende Jahr belaufe sich das KGV auf den mickrigen Wert von 4.DER AKTIONÄR bleibe für Gazprom bullish gestimmt. Die Aussichten seien gut, die Bewertung immer noch enorm günstig und das Chartbild stark.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: