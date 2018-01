Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (18.01.2018/ac/a/a)



Das Wertpapier präsentiere sich weiterhin in sehr starker Verfassung. So stark, dass sich die Anteilseigner des Konzerns inzwischen allmählich eine Frage stellen müssten, für die es lange Zeit wahrlich keinen Anlass gegeben habe: "Soll ich bei der fast schon heiß gelaufenen Aktie jetzt Gewinne mitnehmen?"Denn der Chart habe mittlerweile wirklich schon eine Art Fahnenstange ausgebildet. Selbst die letzte Verschnaufpause bei Gazprom habe an dieser zweifellos für die Anteilseigner erfreulichen Entwicklung nichts verändert. Ein Widerstand nach dem anderen sei letztlich aus dem Weg geräumt worden. Doch früher oder später werde es deutlichere Korrekturbewegung bei dem Titel geben. Grund zur Sorge bestehe deshalb jedoch nicht.Denn die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Konzern würden gut bleiben, das Sentiment für Energieaktien und Titel aus Schwellenländern helle sich weiter auf und die Bewertung sei mit einem 2018er KGV von 4, einem KBV von 0,3 und einer Dividendenrendite von 5,5% immer noch spottbillig.