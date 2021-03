Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie präsentiere sich nach wie vor in einer blendenden Verfassung. Die aktuelle Entwicklung der Energiepreise spiele dem russischen Konzern derzeit natürlich voll in die Karten. Nun stehe die Gazprom-Aktie vor einem kräftigen Kaufsignal.So fehle den ADRs nicht mehr viel, um auf ein neues Corona-Hoch zu klettern. Der Kurs habe in den vergangenen Wochen einen soliden Aufwärtstrend ausgebildet. Der Widerstand bei 6,20 USD habe relativ problemlos genommen werden können. Nun notiere die Gazprom-Aktie knapp unter dem Widerstand bei 6,33 USD (umgerechnet aktuell 5,32 Euro). Sollte diese Hürde genommen werden, wäre der Weg nach oben rein charttechnisch betrachtet vorerst frei. Der nächste hartnäckigere Widerstandsbereich befinde sich dann erst bei etwa 7,30 USD. Sollte der Ausbruch nicht gelingen, wäre es wichtig, dass der Kurs nicht unter den seit Anfang Februar intakten Aufwärtstrend rutsche, der aktuell knapp unter der 6-USD-Marke verlaufe.Auch fundamental betrachtet hätte die Gazprom-Akte noch viel Luft nach oben. Das 2021er-KGV belaufe sich aktuellen Prognosen zufolge auf 6, das KBV auf 0,4 und die Dividendenrendite auf mehr als 6%. Nichtsdestotrotz bleibe die Gazprom-Aktie aufgrund der politischen Risiken natürlich weiterhin nur für mutige Anleger geeignet. Diese sollten den Stopp bei 3,90 Euro belassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,24 EUR -0,57% (11.03.2021, 11:36)