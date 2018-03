Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,92 EUR -1,63% (02.03.2018, 12:23)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.03.2018/ac/a/a)



MoskauKulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach kräftigen Kursgewinnen gehe es mit der Gazprom-Aktie aufgrund von negativen Meldungen und im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur wieder nach unten. Neben der anhaltend hohen Nervosität an den Märkten hätten die Gazprom-Aktie auch die deutlich nachgebenden Ölpreise belastet. Hinzugekommen sei ein Urteil eines Stockholmer Schiedsgericht in einem bereits seit 2014 schwelenden Rechtsstreit. Demnach solle der Energiegigant dem ukrainischen Energiekonzern Naftogaz wegen zu geringer Gaslieferungen 4,67 Mrd. Dollar bezahlen. Durch die Aufrechnung von Forderungen, die Gazprom gegenüber Naftogaz habe, errechne sich ein zu zahlender Betrag von 2,56 Mrd. Dollar. Dies sei für den russischen Konzern kein Beinbruch, aber natürlich dennoch ärgerlich.Investoren sollten bei der Gazprom-Aktie nun die Ruhe bewahren. Die Aussichten für den Konzern würden gut bleiben, die Bewertung extrem günstig. Und rein charttechnisch betrachtet wäre auch ein Kursrutsch bis in den Bereich um 4,70 Dollar (also noch etwa weitere vier Prozent) kein Beinbruch. Der Aufwärtstrend wäre dann immer noch intakt. Darunter liege mit 4,68 Dollar eine weitere Unterstützung.Anleger können bei der Gazprom-Aktie dabei bleiben, der Stopp sollte bei 3,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2018)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,92 EUR -1,75% (02.03.2018, 12:12)