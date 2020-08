Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,325 EUR +2,25% (10.08.2020, 16:41)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,32 EUR +1,15% (10.08.2020, 16:25)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (10.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie sei seit einiger Zeit gleichsam im Schwitzkasten des Themas "Nord Stream 2". Diskussionen und vor allem Proteste gegen den Bau der Pipeline hätten das Papier des russischen Erdgasriesens zuletzt bewegt. Bisher seien es leere Androhungen seitens "Trump-Land" gewesen. Doch seit Freitag erreiche der Streit eine neue Eskalationsstufe. Konkrete US-Sanktionen gegen den deutschen Hafen Sassnitz würden im Raum schweben. Die Unsicherheit dürfte der Aktie wenig Luft für Kurssprünge lassen.So hätten erste US-Senatoren im Rahmen eines Schreibens den deutschen Hafen Sassnitz in einem Brief auf die möglichen Konsequenzen hingewiesen, sollte der Hafen oder der verbundene Hafen Mukran die Beteiligung an Nord Stream 2 nicht unterbinden. Das Schreiben beziehe sich dabei offenbar auf Mithilfe beim Verlegen Rohre und Beherbergung russischer Schiffe.Im Grunde sei es das ewige Duell auf der weltpolitischen Bühne: Washington versus Moskau. Wer habe auf der Welt mehr Macht und Einfluss? Wer habe die größere Gefolgschaft und mehr Verbündete? Wer sei im Ergebnis der Stärkere?Konkret wolle Moskau mit Nord Stream 2 die Kapazitäten für seine direkten Gaslieferungen nach Deutschland verdoppeln. Die beiden jeweils gut 1.200 Kilometer langen Röhren seien schon weitgehend verlegt gewesen, als die USA Ende des vergangenen Jahres allen beteiligten Unternehmen - im Falle eines Weiterbauens der Pipeline - Sanktionen angedroht hätten.Die USA würden ihre Politik rechtfertigen, dass sich im Falle einer "lebendigen" Pipeline das geopolitische Machtgefüge zugunsten Russlands verschiebe.Für Gazprom und die Aktie bedeute das im Ergebnis: andauernde Unsicherheit und gestiegene Risiken. Angesichts der aktuell problematischen Gemengelage und des wenig einladenden Chartbilds sollten Anleger derzeit besser einen Bogen um den russischen Erdgasriesen machen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link