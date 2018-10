Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,38 EUR -0,45% (05.10.2018, 11:25)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,41 EUR +1,15% (05.10.2018, 11:38)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Titel befinde sich aktuell im Höhenflug. Aus charttechnischer Sicht müsse es natürlich früher oder später zu einer womöglich sogar etwas deutlicheren Gegenbewegung kommen. Rein fundamental betrachtet hätte die Gazprom-Aktie dagegen noch massives Aufwärtspotenzial.Natürlich würden sämtliche russische Aktien an der Börse wegen der politischen Unsicherheiten mit einem enormen Abschlag im Vergleich zu den Anteilen westlicher Wettbewerber versehen. Doch was wäre, wenn es einen derartigen Abschlag nicht geben würde? Vergleiche man etwa die Kurs/Gewinn-Verhältnisse für 2019 der fünf größten westlichen Energiekonzerne (Shell, Exxon, Chevron, BP und Total) mit dem von Gazprom (aktuell gerade einmal 3), so zeige sich, dass diese mit durchschnittlich 12,2 ein mehr als viermal so hohes KGV aufweisen wie die Gazprom-Aktie.Auch gemessen am Kurs/Buchwert-Verhältnis würden sich extreme Bewertungsunterschiede ergeben. So belaufe sich die Kennzahl bei Gazprom auf gerade einmal 0,26. Dagegen würden Exxon, BP & Co allesamt deutlich über ihrem Buchwert notieren, was bei nachhaltig profitablen Unternehmen ja auch der Normalzustand sein sollte. Das Durchschnitts-KBV der westlichen Energieriesen betrage derzeit 1,54 - alles andere als teuer, aber eben immer noch knapp das Sechsfache der Gazprom-Bewertung.Die Börse sei bekanntlich kein Wunschkonzert und einen gehörigen Abschlag für russische Titel werde es wohl noch längere Zeit geben. Nichtsdestotrotz belege der Vergleich einmal mehr deutlich, dass die Gazprom-Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg wahrlich vieles sei, aber definitiv nicht einmal ansatzweise zu teuer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: