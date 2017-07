ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.07.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In den vergangenen Monaten seien die Anteilseigner von Gazprom regelmäßig durch zum Teil deutliche Kursrückgänge gebeutelt worden. Auch zum heutigen Handelsstart gehe es mit dem Aktienkurs wieder nach unten. Der Grund für den Kursrutsch sei einzig und allein die Tatsache, dass die Gazprom-Aktien heute ex-Dividende gehandelt würden.Es bleibe spannend, wie sich das Papier des russischen Erdgasriesen in den kommenden Wochen entwickle. Die operative Geschäftsentwicklung sei weiter positiv. Doch die politischen Spannungen zwischen Russland und dem Westen sowie die anhaltend niedrigen Energiepreise würden schwer auf dem Aktienkurs lasten.Daher gilt weiterhin: Die Gazprom-Aktie eignet sich ausnahmslos für mutige Investoren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2017)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,473 EUR -3,37% (19.07.2017, 15:04)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,478 EUR -3,58% (19.07.2017, 15:19)