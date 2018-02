Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (09.02.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach der Rally der letzten Wochen befinde sich das Wertpapier jetzt in einer Korrekturphase. Die beiden Flash-Crashs an den Märkten und der ausgehend von seinen Mehrjahreshochs gesunkene Ölpreis würden dem Aktienkurs Gegenwind bescheren. Nun werde es spannend, ob die wichtige charttechnische Unterstützung halte.Die Aktie habe im gestrigen Handel genau bei der Marke von 4,68 USD geschlossen. Hier liege eine bedeutende Unterstützung. Werde sie auch gerissen, komme es zum Test des seit August bestehenden Aufwärtstrends, der jetzt bei 4,62 USD verlaufe. Würde dieser gebrochen werden, wäre es ein herber Rückschlag für die Bullen.Halte dagegen der Support bei 4,68 USD, wäre ein Test der Marke von 4,81 USD wahrscheinlich. Darüber habe der Aktienkurs auf seinem jüngsten Weg nach unten ein größeres Gap aufgerissen. Aus charttechnischer Sicht stünden die Chancen dann relativ gut, dass es in den nächsten Wochen wieder geschlossen werde.Letztlich könne (leider) kein Mensch mit Gewissheit sagen, wohin es in Zeiten extrem volatiler Märkte mit dem Aktienkurs gehen werde. Aber: Sowohl fundamental wie auch charttechnisch betrachtet stünden die Chancen für höhere Kurse in den nächsten Monaten bei dem Wertpapier höher als die für niedrigere Kurse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: