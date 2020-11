Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie taumele weiterhin Woche für Woche nach unten. Der Kurs leide natürlich unter den anhaltend niedrigen Energiepreisen. Ein weiterer Belastungsfaktor sei allerdings auch der heftige Gegenwind für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, angeführt von US-Präsident Donald Trump. Nun stelle sich die Frage: Würde eine Niederlage von Trump dem Gazprom-Kurs helfen?Was die Frage des Verhältnisses zwischen Russland und den USA angehe, wäre aber im Falle eines Sieges der Demokraten wohl kaum eine wesentliche Verbesserung zu erwarten. Präsidentschaftskandidat Joe Biden habe Trump wegen seiner Verbindungen mit Russland ohnehin oft ein zu lasches Verhältnis gegenüber Russland vorgeworfen. Er sehe Russland als den wichtigsten Gegenspieler der USA.Andererseits könne man davon ausgehen, dass Biden weniger schroff gegenüber an der Pipeline beteiligten Unternehmen und natürlich einem Land wie Deutschland agieren würde. Harte Sanktionen gegen einen kleinen deutschen Hafen wie Sassnitz-Mukran - wie sie aktuell Trump vorschweben würden - würden unter einem Präsidenten wie Biden etwas weniger wahrscheinlich erscheinen.Auch auf die Frage, welchen Einfluss Joe Biden auf den Ölpreis haben könnte, gebe es noch keine klare Antwort. Tendenziell würden Republikaner eher als gut für den Ölpreis gelten, da sie die Wirtschaft fördern würden. Zudem setze Trump weiterhin stur auf fossile Brennstoffe und nicht auf Erneuerbare Energien wie Wind- oder Solarkraft. Daher könnte die US-Ölnachfrage unter Biden eher zurückgehen als unter Trump.Eine Abwahl von Trump würde den Kurs der Gazprom-Aktie kaum beflügeln. Das Marktumfeld für den russischen Erdgasproduzenten werde auch im Falle eines Sieges der Demokraten sehr herausfordernd bleiben. Ein Einstieg dränge sich aufgrund des intakten Abwärtstrends nicht auf. Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 3,20 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: