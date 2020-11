In der Tat hätten Unternehmen aus dem Gaming-Sektor die Märkte deutlich übertroffen, wobei die Aktien einiger Firmen wie Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) und Zynga (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA), einem Entwickler mobiler Anwendungen, um mehr als 90% bzw. 40% zugelegt hätten.



Das geplante Erscheinen von Konsolen der neuen Generation wie der PS5 oder der Xbox Series S und X in diesem Monat könnte dazu führen, dass auch weitere Akteure der Branche wie Sony und Microsoft sich überdurchschnittlich entwickeln würden.



Laut dem CEO von Sony verspreche die Nachfrage nach Konsolen der nächsten Generation "beträchtlich" zu werden. Er habe sogar gesagt, dass in den USA innerhalb der ersten zwölf Stunden nach dem Start der Vorbestellungen mehr Aufträge für die PS5 eingegangen seien als beim Launch der PS4 in den ersten zwölf Wochen.



Da die Menschen aktuell in ihren sozialen Interaktionen eingeschränkt seien, komme es immer häufiger vor, dass sie in Multiplayer-Spielen zusammenkämen. Dies beweise der jüngste Erfolg des Spiels Among US, das fast 100 Millionen Mal heruntergeladen worden sei.



Diese verschiedenen Faktoren kämen der Gaming-Branche zugute, was zum Ende des Jahres für Anleger interessant werden könnte, die ihre Portfolios in dieser besonderen Zeit diversifizieren möchten. (10.11.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Endlich ist das Warten vorbei: In dieser und der kommenden Woche erhalten die ersten Gaming-Begeisterten hierzulande ihre vorbestellte neue Xbox und PlayStation, so die Experten von eToro.Die Unternehmen Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) und Microsoft (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) würden vom Ansturm auf ihre Konsolen der nächsten Generation profitieren. David Derhy, Marktanalyst der Investment-Plattform eToro, kommentiere die aktuell florierende Gaming-Industrie:Da sich ganz Europa wieder einmal in beengten Verhältnissen befinde, würden sich die Investoren fragen, welcher Sektor sich in dieser Zeit überdurchschnittlich entwickeln werde.