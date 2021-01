GameStop Corp. (ISIN: GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.



Der Kurswahnsinn bei GameStop und AMC Entertainment setze sich am Mittwoch ungebremst fort. Erneut könnten sich beide Aktien im Wert mehr als verdoppeln. Einen ähnlichen Short-Squeeze habe es in den USA 2018 bereits einmal gegeben. Die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) sei damals innerhalb von drei Monaten um rund 1.400% nach oben geklettert.



Im Juli 2018 habe der Höhenflug von Tilray bei rund 20 USD begonnen. Ein massiver Short-Squeeze habe die Aktie dann bis auf 300 USD nach oben katapultiert, ehe nach und nach wieder Normalität eingekehrt sei. Heute notiere die Tilray-Aktie wieder bei 19 USD. Das Schicksal des Cannabis-Konzerns dürfte deshalb wegweisend für GameStop und AMC Entertainment sein.



"Mein Rat an die Konzernchefs ist, dass in Zeiten wie diesen das eigene Unternehmen nicht die eigene Aktie widerspiegelt und die eigene Aktie nicht das eigene Unternehmen", habe sich Tilray-CEO Brendan Kennedy nun bei CNBC an die Bosse von GameStop und AMC Entertainment. "Sie sollten alles im richtigen Kontext einordnen, während die Marktentwicklung so unnormal ist."



Jedem Anleger sollte klar sein, dass das aktuelle Kursniveau bei GameStop und AMC Entertainment nicht den wahren Unternehmenswert widerspiegele. Die Aktien seien leidglich Zockerpapiere, bei denen der große Knall kommen werde. Das Beispiel Tilray diene als Warnung, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2021)



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania.

