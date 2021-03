NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

264,00 USD -0,38% (11.03.2021, 16:19)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (11.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die GameStop-Aktie sei vorbörslich wieder nach unten gegangen. Die ganze Geschichte sei extrem volatil, so der Aktienprofi. Die Anleger würden darauf hoffen, dass die neuen Investoren hier für jede Menge Schub sorgen und aus dem Filialgeschäft ein tolles E-Commerce-Unternehmen machen würden. Es sei also eine sehr idealistisch geprägte Geschichte um die GameStop-Aktie. Dem Börsenexperten fällt es schwer zu glauben, dass GameStop ein Geschäftsmodell entwickeln kann, das bei der Konkurrenz am Markt tatsächlich Marktanteile hinzugewinnen wird, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:219,25 EUR -0,59% (11.03.2021, 16:33)