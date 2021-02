Langfristig würden Gewinnwachstum und Geschäftsmodell für die Aktienentwicklung sprechen. Nicht Herdenschwärme aus Social Media oder Leerverkaufsorgien. Egal, ob Dividendenpapiere oder Wachstumstitel, es gebe für jeden risikobewussten Anleger das passende Vehikel. Und was, wenn nicht Aktien seien schlussendlich das tauglichste Instrument zur Bewältigung enormer Finanzierungsmittel für den Klimaschutz. Die private Ersparnis in nachhaltige Investitionsobjekte zu kanalisieren, statt zu viel auf öffentliche Kredite auf Pump zu setzen, sei eine wichtige Weichenstellung zur versöhnlichen Verbindung von Ökologie und Ökonomie. Wenn dann auch noch eine breite Vermögensbildung das Ergebnis sinnvoller und lukrativer Investitionen in Klimaschutz seien, hätten die Aktien eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht.



Fünf positive Konsequenzen aus der GameStop Schlacht:



- Investitionen in moderne Börseninfrastruktur an der NYSE zur Vermeidung von Mehrfach-Leerverkäufen



- Mehr Transparenz, wie Gratis-Broker mit Marktdaten ihr Geld verdienen würden



- Diskussion über Marktmissbrauch und Marktmanipulation



- Mehr und vor allem junge Menschen würden sich mit dem Thema Aktien beschäftigen



- Bessere Einstiegsgelegenheit für langfristige Aktieninvestoren durch erhöhte kurzfristige Marktvolatilität. (Analyse vom 03.02.2021)



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania.



Wien (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Peter Brezinschek und Christian Hinterwallner, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Schlachtfeld "GameStop" habe für kurzzeitige Aktienmarktturbulenzen, aber noch mehr Medienrummel gesorgt. Das Image der Aktie sei durch wilde Spekulationen von Börsen-Rebellen und überdimensionierte Leerverkäufe in Mitleidenschaft gezogen worden. Langfristig würden aber (Erfolgs)Zahlen für sinnvolles Investieren in Aktien sprechen.Was hätten Blackberry, Nokia, AMC Entertainment mit GameStop gemeinsam? Alle seien ehemalige Branchenstars, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt hätten und fast in die Bedeutungslosigkeit ihres Geschäftsfeldes zurückgefallen seien. Wie ein erloschener Stern würden sie ein erkaltetes Dasein mit geringer Börsenkapitalisierung und vergleichsweise geringen Handelsvolumen fristen.Doch bei GameStop hätten sich zwei Anlegergruppen seit dem Herbst 2020 ein erbittertes "Gefecht" geliefert. Das texanische Unternehmen sei ein Video/Computerspielhändler mit vielen Geschäften weltweit, auch in Deutschland und der Schweiz, das im Zeitalter des Onlinehandels unter die Räder gekommen sei. COVID-19 habe die Krise verschärft. Hedgefonds hätten das auslaufende Geschäftsmodell entdeckt und sich zusehends mit Leerverkäufen auf weiter sinkende Börsenkurse positioniert. Das Unternehmen seinerseits habe auf das verschlechterte Umfeld reagiert und seit dem Herbst mit Experteneinen neuen langfristigen Businessplan erstellt.Im COVID-19 Exil nach Betätigung suchende junge Menschen mit Grundaversion gegen die Wall Street hätten diese mit ihren eigenen "Waffen" schlagen wollen. Sie hätten sich auf der Social Media Plattform Reddit (als Gruppe "WallStreetBets") verabredet, um das Feindbild Hedgefonds gemeinsam in die Knie zu zwingen. Mit konzertierten Kaufaktionen sei der bis August 2020 zwischen USD 3 und 5 dümpelnde Aktienkurs in Wellen nach oben katapultiert worden. Das sei jedoch nur möglich, weil die Liquidität von GameStop mit 2,5 bis 5 Mio. gehandelter Aktien pro Tag sehr dünn gewesen sei. Bei einem Börsenkurs von durchschnittlich USD 4 ergebe das ein Handelsvolumen von USD 10 bis maximal 20 Mio. Der Reiz, mit wenig Geldeinsatz die Kurse nach oben zu treiben, sei für damals 2 Mio. "Follower" groß gewesen. Das Match gegen die Hedgefonds sei eröffnet worden und halte bis heute an.Dass dieser "Kampf" überhaupt möglich geworden sei, sei Brokern wie Robinhood und TradeRepublic zuzuschreiben, die mit Null-Spesen bei Börsenumsätzen die Kleinanleger um sich scharten würden. Die Gründer dieser Handelsplattformen seien der "Occupy Wall Street"-Bewegung nahegestanden und hätten dem Finanzmarkt-Establishment ihrerseits den Kampf angesagt. Aber auch ein Null-Spesen Broker müsse Einkünfte generieren, um zu überleben. Robinhood verkaufe (Transaktions)Daten an Finanzinstitute, darunter auch Hedgefonds. Also jene geplanten Kauforders, die die finanzmarkt-kritischen WallStreetBet-Anhänger bei "ihrem" Robinhood platzieren würden.Ironie der Geschichte: Die Internet-Kaufrebellen würden von ihrem vermeintlichen "Verbündeten" an die Hedgefonds "verkauft". Ob die massiven Reddit-induzierten-Kauforders auch noch für den Kaufstopp von Robinhood (der Broker müsse Kapital als Sicherheit für potenzielle Ausfälle bei Clearing Häusern hinterlegen) am 28.1. verantwortlich seien, oder der Druck von Hedgefonds, werde noch Gegenstand von Untersuchungen der Finanzbehörden sein. Prekär sei es allemal.Die Motivation der Kleinanleger sei gewesen, den Hedgefonds mit ihren Leerverkäufen einen massiven Verlust zu bescheren, nicht um das Unternehmen GameStop zu retten. Aber Leerverkäufe per se zu verteufeln sei ausgesprochen kurzsichtig, und auch unverständlich. Leerverkäufe seien nicht automatisch gut oder schlecht. Und Hedgefonds würden natürlich nicht nur Leerverkäufe praktizieren. Sie würden oft einen Finger in eine (fundamentale) Wunde legen. Die Mogelpackung MBS (Mortage backed securities), die zum Ausbruch der Finanzkrise geführt habe, Enron oder Wirecard seien ursprünglich nicht durch Finanzaufsicht, Analysten, Journalisten oder gar Politiker aufgedeckt worden, sondern von Hedgefonds.Allerdings dürfe es Leerverkäufe zu mehr als 100% des ausgegebenen Kapitals nicht geben. Denn jede ausgeliehene Aktie müsse ja von einem Aktienbesitzer, der dafür eine Vergütung erhalte, erworben werden, bevor sie verkauft werde. Was im Falle GameStop mit 140% leerverkauften Aktien und mehr eingetreten sei, zeige vielmehr die technische Rückständigkeit der NYSE Handelssysteme auf. Wenn der GameStop-Hype einen positiven Effekt haben könne, dann die rasche technische Erneuerung veralteter Handelssysteme.Auch wenn in manchen Medien schadenfroh von David gegen Goliath oder Robin Hood im finsteren Sherwood Forest berichtet werde, Sympathie habe sich keine Seite verdient. Die jungen "Börsenhaie", die mit vermeintlicher moralischer Überlegenheit Aktien gemeinsam organisiert gekauft hätten, um die anderen "Finanzhaie", die auf den Bankrott einer angeschlagenen Firma setzen würden, ebenfalls in den Ruin zu treiben, mache keinen der Akteure zum Sympathieträger. Beide vereine kurzfristiges Gewinnstreben. Die langfristige Komponente von Aktien bleibe auf der Strecke. Wieviel Marktmissbrauch und Marktmanipulation hinter den Spekulationsattacken vorliege, werde sicherlich von der SEC, der amerikanischen Wertpapieraufsicht, zu klären sein.Klar sei schon jetzt, dass Hedgefonds Verlierer dieser "Börsenschlacht" seien. Seit Jahresbeginn sei in dieser Börsenspekulation bei Hedgefonds USD 12,5 Mrd. Verlust (Quelle Ortex 2.2.2021) angehäuft worden. So habe Melvin Capital eine unbedingt notwendige Finanzspritze von USD 2,75 Mrd. Ende Januar erhalten, paradoxerweise von zwei Hedgefonds-Konkurrenten. Große finanzielle, aber noch mehr Vertrauensverluste müssten die Gratis-Broker, wie Robinhood und Trade Republic erleiden. Der Stopp der Kauforders am 28.1. sei vorrangig den stark gestiegenen Liquiditätshinterlegungen bei Clearing Häusern als Sicherheit für die stark gestiegenen Handelsumsätze geschuldet gewesen. Robinhood habe danach kurzfristig über USD 1 Mrd. Eigenkapital und 2 Tage später nochmals USD 2,4 Mrd. aufnehmen müssen. Trotzdem habe der in die Kritik geratene Broker Robinhood am 31.1. mitgeteilt, dass weiterhin starke Einschränkungen beim Erwerb von speziellen Unternehmen, darunter GameStop, Blackberry oder Nokia, gelten würden. Konkret maximal der Kauf 1 Aktie!Damit seien auch die Gratis-Broker in Schieflage und ins Ziel von Politikern geraten. Zumindest sei den Kleinanlegern klar geworden, dass die Gratis-Broker nicht ihre ideologischen Verbündeten seien. Zu guter Letzt dürfte es aber auch die breite Masse an organisierten Kleinanlegern treffen. Sie hätten zwar den Hedgefonds das Fürchten gelehrt, doch am Ende würden immer die fundamentalen Daten zählen. Und da könnten sich die solidarisierten Aufständischen bald selbst kannibalisieren. Eine Gesellschaft, die bis 2022 noch teils massive Verluste schreiben werde und nach Businessplan erst 2023 einen bescheidenen Nettogewinn einfahren solle, lasse das Hochschnellen in ungeahnte Kurshöhen höchst zweifelhaft erscheinen. Dieser Übermut sollte die überwältigende Mehrheit der Börsen-Rebellen auf den Boden der "nackten" Tatsachen zurückbringen. Das große Jammern über die "ungerechte" Wall Street habe derweil schon begonnen, was sich an einigen populistischen Politikeraussagen festmachen lasse. Auf der Strecke bleibe jedenfalls eine ernsthafte Diskussion um die Aktienveranlagung."Die Auseinandersetzung von Social-Media-Investoren gegen Hedge-Funds ist kein Klassenkampf, sondern eine große Wertvernichtung" schreibe die Neue Zürcher Zeitung (29.1.) völlig richtig. Der allermeiste Schaden aber sei der Reputationsverlust des Aktienmarkts in der Öffentlichkeit. Gerade die Aktie werde immer wieder - auch in Österreich - für ideologische Fehlinterpretationen missbraucht. Dabei sei die Aktie als Unternehmensbeteiligung, gleichgültig, ob in mehr liberalen oder staatsinterventionistischen Marktsystemen, das ideale Instrument für die Eigenkapitalbeschaffung. Und Eigenkapital sei gerade in Zeiten der Krisen, wie jetzt COVID-19 eindrucksvoll zeige, der wichtigste Risikopuffer für die Überwindung von wirtschaftlichen Einbrüchen. Die Aktienfinanzierung sei aber auch der Motor für neue Entwicklungen, Strukturwandel und Innovationen. In einer Reihe von Untersuchungen sei festgestellt worden, dass funktionierende ausgeprägte Kapitalmärkte, das BIP-Wachstum und damit die Beschäftigung positiv beeinflussen würden.Der Wachstumsvorsprung der USA gegenüber Europa mit breiter Beteiligung der Bevölkerung sei ein offensichtliches Beispiel. Unternehmensinvestitionen würden im Endeffekt langfristiges Eigenkapital benötigen. Und was langfristig finanziert werde, sollte auch langfristig veranlagt sein. Hier seien Aktien gerade in Zeiten der Negativzinsen das einzige Finanzinstrument, das noch eine Rendite über der Inflationsrate abwerfe. Aber auch hier gebe es große Unterschiede auf den verschiedenen Börsenregionen.