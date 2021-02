Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

61,50 EUR -18,46% (03.02.2021, 09:09)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

90,00 USD -60,00% (02.02.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol Deutschland GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (03.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Die GameStop-Aktie sei nach einer turbulenten Handelssitzung am Dienstag mit einem Minus von 60 Prozent aus dem Handel gegangen. Erstmals seit einer Woche notiere der Aktienkurs unter 100 Dollar. Seit dem Hoch habe der Videospielhändler damit rund 27 Milliarden an Wert verloren. In den Reddit-Boards würden die Durchhalteparolen kursieren, doch weitere Verluste würden drohen.In den Online-Boards werde weiter dazu aufgerufen, die GameStop-Aktie zu halten oder zu kaufen. "Doch es fühlt sich nicht nach einer Buy-and-Hold-Situation an", zitiere Bloomberg Craig Birk, Chefstratege von Personal Capital.Es sei zu befürchten, dass die Kurse weiter fallen würden, denn wenn die erste Spekulationswelle vorüber sei, stelle sich bei Aktien immer wieder die Frage nach den Fundamentaldaten. Und die würden bei GameStop nichts Gutes verheißen. Das Unternehmen arbeite nicht profitabel und werde es schwer haben, in die schwarzen Zahlen zurückzukehren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GameStop-Aktie: