Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

111,90 EUR -2,40% (12.01.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

128,06 USD -1,72% (12.01.2022, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (12.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Die GameStop-Aktie habe in den vergangenen drei Wochen kräftig eingebüßt. Konkret habe das Papier des US-Videospielhändlers rund 48% verloren. Auch am Mittwoch sei der Titel, der sich besonders bei spekulativen Privatanlegern großer Beliebtheit erfreue, auf der Verliererliste gestanden. Grund dürfte eine kritische Analystenstimme von Jefferies sein. Konkret habe das Analysehaus die GameStop-Aktie mit "hold" bewertet, allerdings dabei das Kursziel von 180 auf 145 USD gesenkt. Jefferies zeige sich mit Blick auf den erhofften Turnaround enttäuscht ob fehlender erkennbarer (positiver) Veränderungen des Finanzmodels., wie CBNC berichte.Zur Erinnerung: Die GameStop-Aktie sei in den letzten zwölf Monaten um mehr als 530% in die Höhe geschossen. Der US-Spielehändler habe gleichsam über Nacht in Investorenkreisen große Bekanntheit erlangt und sei zu einer der meist diskutierten Aktie mutiert. Der Titel sei nämlich über das Reddit-Forum "Wallstreet Bets" kurzfristig von unter 20 auf 347 USD (Schlusskurs) hochgezockt worden, indem institutionelle Short-Seller durch steigende Preise gezwungen worden seien, ihre Positionen zu decken und hätten damit den Aktienkurs immer weiter nach oben getrieben (Short-Squeeze). Dennoch: Neben den Zockern gebe es weiterhin auch Investoren, die positiv hinsichtlich Geschäftsmodell und Wachstumspotenzial gestimmt seien. Jefferies habe abschließend mitgeteilt, dass die jüngste Beteilung an Metaverse und die geplante Einführung eines NFT-Marktplatz GameStop durchaus interessant mache, aber man ohne Details keine Einschätzung vornehmen könne."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung, dass diese sogenannten Meme-Aktien nur für hartgesottene Zocker geeignet seien, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2022)Börsenplätze GameStop-Aktie: