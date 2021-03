NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

265,00 USD +7,33% (10.03.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (11.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die GameStop-Aktie habe gestern bei 350 USD notiert. Es gebe jede Menge Druck in dem Papier. Der Aktienprofi frage sich, ob der Wert das Hoch bei 347,51 USD wieder rausnehmen könne oder ob er abpralle und dann dürfte die wilde Fahrt wieder nach unten gehen. Irgendwelche Prognosen bei der GameStop-Aktie abzugeben, ist völlig sinnbefreit, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:199,98 EUR -9,33% (11.03.2021, 12:05)