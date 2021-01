NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von GameStop Corp. in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Es gebe Aktien, die sich jeglicher Realität entziehen würden, denke der Börsenexperte. Das habe nicht damit zu tun, wie es dem Unternehmen wirtschaftlich gehe. Der Name sei einfach in einem der Boards aufgetaucht und da hätten sich genügend Leute gefunden, die drauf gesprungen seien. Dazu gehöre die GameStop-Aktie. Der Aktienprofi verweise dabei auf die enorme Kursbandbreite. Man habe bei dem Wert hoch aufgemacht. Dann sei es erst mal runter nach 250 USD gegangen, wo viele wieder zugegriffen hätten. Das funktioniert so lange, bis man jemand findet, der seine Papiere noch teurer abnimmt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur GameStop-Aktie. (Analyse vom 28.01.2021)