234,80 EUR +2,31% (08.06.2021, 12:28)



280,01 USD +12,74% (07.06.2021)



US36467W1099



A0HGDX



GS2C



GME



GameStop Corp.



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (08.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von GameStop steige und steige - und notiere mittlerweile wieder komfortabel über der 250-Dollar-Marke. Alleine in den letzten fünf Handelstagen habe der Meme-Stock 26 Prozent zugelegt. Ein Phänomen, das Analysten nicht mit fundamentalen Bewertungsmethoden erklären könnten.Bereits vergangene Woche habe daher die Bank of America ihr "underperform"-Rating für die Aktie ausgesetzt, nachdem das Kursziel von 10 Dollar nun doch weit vom aktuellen Kurs entfernt sei. Der Grund für das Einstellen der Coverage der GameStop-Aktie: Reddit.Denn die Bank of America tracke die Kommentare und Erwähnungen zu GameStop innerhalb des Subreddits r/wallstreetbets und habe nach der Flaute im Frühling wieder verstärkte Aktivitäten festgestellt, die mit einem Anstieg des Aktienkurses korrespondiert hätten. Es mache schlichtweg keinen Sinn, bei einer solchen Aktie eine Fundamentalanalyse durchzuführen.Einer dieser wenigen seien die Analysten von Wedbush. Am Montag hätten sie ihr "underperform"-Rating nochmals bekräftigt. Zwar sehe man GameStop als gut positioniert an, um von der neuen Konsolengeneration zu profitieren und sogar wieder die Profitabilitätsschwelle zu überschreiten. "Der Short Squeeze und die Begeisterung der Kleinanleger hat den Aktienkurs jedoch auf ein Niveau getrieben, der völlig losgelöst von den fundamentalen Gegebenheiten des Geschäfts ist", heiße es in der Studie.Auch "Der Aktionär" bleibt der Meinung, dass sich in keinem Szenario die aktuelle Bewertung von GameStop fundamental rechtfertigen lässt. Fazit bleibt: Abstand halten, außer man will ein bisschen im GameStop-Casino spielen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 08.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link