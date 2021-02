Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze GW Pharmaceuticals ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GW Pharmaceuticals ADR-Aktie:

177,00 EUR +45,08% (03.02.2021, 18:47)



NASDAQ-Aktienkurs GW Pharmaceuticals ADR-Aktie:

213,59 USD +46,04% (03.02.2021, 18:48)



ISIN GW Pharmaceuticals ADR-Aktie:

US36197T1034



WKN GW Pharmaceuticals ADR-Aktie:

A1T980



Ticker-Symbol Deutschland GW Pharmaceuticals ADR-Aktie:

GW2A



NASDAQ-Ticker-Symbol GW Pharmaceuticals ADR-Aktie:

GWPH



Kurzprofil GW Pharmaceuticals plc:



GW Pharmaceuticals plc (ISIN: US36197T1034, WKN: A1T980, Ticker-Symbol Deutschland: GW2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: GWPH) ist ein britisches Pharmaunternehmen. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Entwicklung von rezeptpflichtigen Cannabinoidmedikamenten. Zum Portfolio gehört Epidiolex, ein oral zu verabreichendes Arzneimittel zur Behandlung von bei Kindern auftretender refraktärer Epilepsie. (03.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GW Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GW Pharmaceuticals ADR-Aktie (ISIN: US36197T1034, WKN: A1T980, Ticker-Symbol Deutschland: GW2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: GWPH) unter die Lupe.Die Aktien der Cannabis-Unternehmen seien derzeit kaum mehr zu bremsen. Am heutigen Mittwoch gehe es bei den Papieren erneut kräftig nach oben - allen voran bei GW Pharmaceuticals. Sage und schreibe 46 Prozent gewinne das Papier auf 213,59 US-Dollar. Grund sei ein Übernahmedeal. Das irische Pharmaunternehmen Jazz Pharmaceuticals wolle für 7,2 Milliarden Dollar (rund 6 Milliarden Euro) die britische Firma GW Pharmaceuticals übernehmen.GW sei bekannt für das Multiple-Sklerose-Medikament Nabiximole, welches das erste Derivat von Cannabispflanzen gewesen sei, das in einem Land die Marktzulassung erhalten habe. Zudem habe die Firma 2018 von der US-Behörde FDA die Zulassung für das Epilepsiemittel Epidiolex erhalten, das ebenfalls auf Cannabis basiere.Kräftige Kursgewinne verzeichne auch erneut Canopy Growth . Die Aktie der Kanadier gewinne gut sieben Prozent auf 56,91 Kanadische Dollar. Noch stärker gewinne die Aktie von Aphria . Hier gehe es fast 15 Prozent nach oben auf 21,65 Kanadische Dollar. Durch den im Dezember bekannt gegebenen Zusammenschluss mit Tilray entstehe hier ein neuer Megakonzern im Cannabissektor.Sowohl Canopy als auch Aphria/Tilray würden besonders deutlich von den derzeitigen Entwicklungen in den USA proftieren. Die neue US-Regierung rund um den demokratischen Präsidenten Joe Biden könne für deutliches Wachstum im Sektor sorgen. Erst vor kurzem habe der Mehrheitsführer im Senat, der Demokrat Chuck Schumer, mitgeteilt, dass er zusammen mit seinen Kollegen Cory Booker und Ron Wyden an einer umfangreichen Reform der Cannabisgesetzgebung im Land arbeite.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsenmedien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt. Die flatex Bank AG erhebt für den Handel in Finanzinstrumenten in der Regel von ihren Kunden Ordergebühren. Die flatex Bank AG hat mit Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach diese Institute den Status eines bevorzugten Partners von Hebelprodukten (Exchange Traded Products) haben und von ihnen emittierte Hebelprodukte durch die flatex Bank AG angeboten werden, die Kunden ohne oder mit reduzierten Ordergebühren handeln können. Die flatex Bank AG erhält in diesem Zusammenhang von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC Vergütungen für den Vertrieb dieser Finanzinstrumente.