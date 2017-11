"Die Volksbanken und Raiffeisenbanken zählen zu den stabilsten Banken in Europa", kommentiert Jürgen Gros, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), die Veröffentlichung der Zentralbank. Die Institute hätten die vergangenen Jahre trotz widriger Umstände genutzt, um Rücklagen aufzubauen. Allein die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken verdoppelten ihr Eigenkapital binnen zehn Jahren auf 15,9 Mrd. Euro und steigerten ihre Gesamtkapitalquote auf 18,6 Prozent (Stichtag: 31.12.2016). Gros weiter: "Die genossenschaftlichen Institute wirtschaften vorausschauend und risikobewusst. Mit dem Kapitalaufbau haben sie nicht nur die Grundlage für weiteres Wachstum im Kreditgeschäft gelegt. Sie haben damit auch für Eventualitäten vorgesorgt, die aus der Konjunkturentwicklung oder Veränderungen des Zinsniveaus resultieren können."



Die im Finanzstabilitätsbericht geforderte Evaluierung der in den vergangenen Jahren durchgeführten Finanzmarktreformen begrüßt der GVB. Mit Unverständnis reagiert der Verband jedoch auf den Wunsch der Bundesbank, zusätzliche Datenerhebungen für Immobilienfinanzierungen durchzuführen. "Bevor über weitere bürokratische Auflagen für Banken gesprochen wird, sollten zunächst die bestehenden Regulierungsmaßnahmen auf Kosten und Nutzen geprüft werden", so Gros. Dazu gehöre es auch, das Meldewesen auf den Prüfstand zu stellen.



