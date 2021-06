Wien (www.aktiencheck.de) - Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) (+1,2%) will den Bereich Consumer Healthcare abspalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



In Zukunft wolle man nur noch 20% an der Sparte selbst halten. Die Dividende werde zwar um 30% gekürzt, damit aber weniger stark als von Marktteilnehmern befürchtet.



Die Aktien der Immobilienfinanzierer Fannie Mae (ISIN: US3135867527, WKN: A0M847, Ticker-Symbol: FNM2) (-32%) und Freddie Mac (ISIN: US3134003017, WKN: 876872. Ticker-Symbol: FHL) (-37%) seien um jeweils über 30% eingeknickt, nachdem der oberste Gerichtshof in den USA die Aussicht auf Gewinnausschüttungen zunichte gemacht habe. (24.06.2021/ac/a/m)



