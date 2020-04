ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (09.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) charttechnisch unter die Lupe.Die GRENKE-Aktie habe zuletzt einige Wochenkerzen unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 47,67 EUR) ausgeprägt. Allein an diesem Phänomen könnten Anleger das dramatische Ausmaß des jüngsten Ausverkaufs festmachen. Das untere Bollinger Band sei nun aber Teil einer massiven Unterstützungszone, welche sich aus dem Basisaufwärtstrend seit 2009 (auf Monatsbasis akt. bei 49,85 EUR), dem 61,8%-Retracement des Hausseimpulses seit Ende 2011 (47,69 EUR) sowie dem Tief von 2016 bei 45,20 EUR speise. Auf dieser Basis habe der Titel zuletzt einige Wochenkerzen mit markanten Lunten bzw. kleinen Kerzenkörpern ausgebildet. Beides seien Indizien, dass die Marktteilnehmer den unterstützenden Charakter der angeführten Bastion tatsächlich wahrnehmen würden. Unter die Arme greife dem Titel dabei das neue RSI-Kaufsignal - nachdem der Oszillator zuvor historisch tief in überverkauftes Terrain vorgedrungen sei. In diesem Umfeld würden sie einen Anstieg über die letzten Wochenhochs bei rund 60 EUR - gleichzeitig ein weiteres Fibonacci-Level - als Startschuss für einen Erholungsimpuls in Richtung des nächsten Barrierenbündels bei rund 70 EUR (Tiefs von 2018/19 sowie ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements) definieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie:58,65 EUR +3,17% (08.04.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:59,45 EUR +0,85% (09.04.2020, 08:27)