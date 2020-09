Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

31,86 EUR +6,13% (30.09.2020, 15:45)



XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

31,72 EUR +5,17% (30.09.2020, 15:31)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (30.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Das Analysehaus Viceroy Research und der dahinter stehende britische Shortseller Fraser Perring habe auf das "Handelsblatt"-Interview von Wolfgang Grenke reagiert. Er sehe die Angaben Grenkes "voller Widersprüche und selbstbelastender Aussagen". Der MDAX-Titel reagiere unbeeindruckt und habe sich inzwischen oberhalb der 30-Euro-Marke stabilisiert.In einer neuen, acht Punkte umfassenden Stellungnahme lege Perring den Fokus auf Grenkes-Aussagen in dem "Handelsblatt"-Interview zu früheren Personalien in der CTP Handels- und Beteiligungs GmbH. Er sehe weiter persönliche Verflechtungen und Interessenkonflikte Wolfgang Grenkes und glaube, dass Grenke mittelbar die Kontrolle ausgeübt und bei Transaktionen zum eigenen Vorteil gehandelt habe. Zudem gebe es noch immer keine befriedigende Antwort, warum das Franchise-System überhaupt existiere.Das Interview sei am Ende wieder nur ein weiterer Versuch, die eklatanten Probleme zu beschönigen, die in dem Bericht seiner Firma Viceroy Research aufgezeigt worden seien. Er bekräftige daher seine negative Einschätzung zur GRENKE-Aktie.Das letzte Wort scheine hier noch nicht gesprochen. Der Aktienkurs habe sich zwar stabilisieren können, liege aber noch immer rund 40 Prozent unter dem Niveau von vor der Short-Attacke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie: