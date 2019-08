Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze GRENKE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

76,85 EUR -0,52% (12.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

76,10 EUR (12.08.2019)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (13.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des IT-Leasinganbieters GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF).In schwierigen Zeiten treffe es durchaus auch mal die echten Perlen des Kapitalmarktes. GRENKE habe eine Gewinnwarnung präsentieren müssen. Gewinnwarnung und GRENKE? Das passe irgendwie nicht zusammen. Die Baden-Badener würden seit Jahren mit einer starken Wachstumsgeschichte überzeugen. Prognosen seien im Regelfall erhöht und meist übertroffen worden. Immer sei es nur in eine Richtung gegangen: Aufwärts! Abwärts gehe es bei GRENKE aber noch lange nicht. Das Gewinnziel für dieses Jahr sei angepasst worden. GRENKE wachse beim Gewinn etwas weniger stark als zuvor angenommen. Die letzte Gewinnwarnung des Unternehmens sei übrigens gut zehn Jahre her.Mit der jüngsten Gewinnwarnung habe die Börse das Unternehmen mit einem Kursverlust von mehr als 15% abgestraft. Der Kursverlust sei durchaus nachvollziehbar. Unternehmen wie GRENKE, die mit KGVs von etwa 30 unterwegs seien, dürften sich derartige Prognosesenkungen eigentlich nicht erlauben. Die Experten würden in der jüngsten Rücknahme der Prognose allerdings auch einen Vorteil sehen. Nicht investierte Anleger würden eine weitere Chance erhalten, bei einer gut funktionierenden Firma, die weiterhin zweistellig wachse, auf deutlich günstigerem Niveau zuzugreifen. Der deutliche Rückgang des Aktienkurses sei sodann auch eine Chance.Wie CFO Sebastian Hirsch den Experten auf Nachfrage anlässlich einer Telekonferenz mitgeteilt habe, plane GRENKE auch in der Zukunft mit zweistelligem Wachstum. "An unseren mittelfristigen Zielen und unserem Wachstum hat sich nichts verändert. Wir sind weiterhin zuversichtlich für unser Geschäft und haben schon einige Zyklen erlebt." Auch eine Eintrübung der Konjunktur schrecke das Management nicht ab. Im Gegenteil: In schwierigen Zeiten würden sich eher mehr Firmen für das Leasing entscheiden, statt Neuanschaffungen zu tätigen. Das sei in der Vergangenheit nicht anders gewesen. "Das aktuelle Marktumfeld bezogen auf die Konjunktur bereitet uns für unser Neugeschäft keine Sorgen." Größte Hürde und größtes Risiko für GRENKE seien in diesen Zeiten allerdings mögliche Zahlungsausfälle seitens der eigenen Kunden, die in konjunkturell schwachen Phasen natürlich zunehmen würden.Exakt diese Art von Zahlungsausfällen habe nunmehr für eine Prognosesenkung gesorgt. Das Zahlungsverhalten der Kunden führe zu einer erhöhten Schadenquote. Die Aufwendungen für Schadenabwicklung und Risikovorsorge würden zunehmen. In den vergangenen Jahren hätten die Schäden bei zeitgleich stark wachsendem Neugeschäftsvolumen auf einem sehr niedrigen Niveau gelegen. "Dies hat sich inzwischen normalisiert, und wir liegen weiterhin in unserem historischen Durchschnitt bei einer recht niedrigen Schadenquote von rund 1,6% ", so Hirsch. An dieser Stelle sei das Management zu Jahresbeginn schlicht zu optimistisch gewesen. GRENKE werde daher in der Zukunft wieder vor allem das Risiko managen müssen.Im schlimmsten Fall werde auf den letzten Prozentpunkt beim Neugeschäft eben verzichtet. Statt eines Gewinns von 147 bis 156 Mio. Euro rechne GRENKE nunmehr mit einem Gewinn von 138 bis 148 Mio. Euro. Im Jahr 2018 habe der Gewinn 131 Mio. Euro betragen. In der Summe werde GRENKE auch in 2019 beim Gewinn wachsen. Im besten Fall sogar um 13%, im schlechtesten Fall um 5%. Dass das Geschäftsmodell von GRENKE dennoch absolut intakt sei, beweise das Wachstum im Neugeschäft. Im diesem rechne das Management für 2019 mit einem Wachstum im Leasing von 16 bis 19% statt mit einem Plus von 14 bis 19%. Im Bereich Factoring werde ein Wachstum von 25% erwartet.GRENKE werde in den USA nicht mit großem Aufschlag einmarschieren. Hirsch sehe den Eintritt in den US-Markt in den ersten Jahren vergleichbar mit dem Markteintritt von Grenke in Kanada. Das Geschäft in Kanada spiele bislang noch keine große Rolle für den Konzern. Nach etwa drei Jahren liege der Anteil am gesamten Konzern bei etwa 1%. Das werde in den USA zunächst nicht anders sein. Ein wenig mehr als in Kanada dürfe es in USA dann aber schon sein. Längerfristig könnten sich die Experten sehr wohl vorstellen, dass der amerikanische Markt schon alleine aufgrund der Größe des Markes eine bedeutendere Rolle für Grenke spielen werde.Mit einem KGV von ca. 25 für 2019 sei GRENKE natürlich kein Schnäppchen. Qualität habe bekanntlich ihren Preis. Die Experten würden das im MDAX notierte Unternehmen weiterhin zu den Perlen der deutschen Börse zählen. Die jüngste Gewinnwarnung sei zweifelsfrei unschön, aber auch kein Beinbruch.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten auf einem reduzierten Niveau bei der GRENKE-Aktie erneut zum Kauf. Vorstandswoche-Dauerfavorit Grenke dürfte früher oder später neue Höchstkurse erreichen. (Analyse vom 13.08.2019)