Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

36,54 EUR +2,35% (03.11.2020, 15:09)



XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

36,62 EUR +3,50% (03.11.2020, 14:51)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (03.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Nach neun Monaten 2020 habe sich das Neugeschäftsvolumen der GRENKE Gruppe - Konzern und angeschlossene Franchisepartner - um 17% auf EUR 2.173 Mio. verschlechtert, nach einem Wert von EUR 2.605 Mio. in der Vorjahresperiode. Von den drei Geschäftsbereichen - Leasing, Factoring und Bank - hätten Factoring sowie Leasing Rückgänge verzeichnet, wogegen Bank einen Zuwachs habe verzeichnen können. Während das Neugeschäftsvolumen der GRENKE Gruppe Leasing im Berichtszeitraum deutlich um 24% auf EUR 1.601 Mio. (Vorjahr: EUR 2.093 Mio.) rückläufig gewesen sei, sei das Neugeschäft der GRENKE Gruppe Factoring nur leicht um 2% auf EUR 467 Mio. gefallen. Die GRENKE Bank habe dagegen fast eine Verdreifachung des Neugeschäfts (KMU-Kreditgeschäft) auf EUR 104 Mio. (+177%) ausgewiesen.Angesichts eines von EUR 178 Mio. auf EUR 133 Mio. gefallenen Zinsergebnisses nach Schadensabwicklung und Risikovorsorge (+74% auf EUR 162 Mio.) hätten sich die operativen Erträge in den ersten neun Monaten 2020 auf EUR 249 Mio. (-14%) verschlechtert. Während sich die Gesamtkosten leicht erhöht bei EUR 166 Mio. (+2%) eingestellt hätten, habe der Vorsteuergewinn ein Niveau von EUR 69 Mio. (-44%) verzeichnet. Der Gewinn nach Steuern und Abzug der Verzinsung der Hybridkapitalgeber sei um 50% auf EUR 48 Mio. gefallen, was einem Gewinn je Aktie von EUR 1,04 (Vorjahr: EUR 2,10) entsprochen habe.Die GRENKE Gruppe habe nach neun Monaten 2020 einen Rückgang des Neugeschäfts um 17% und des Konzerngewinns um die Hälfte verzeichnet. Aufgrund der Corona-Pandemie sei es zu einer Erhöhung der Kosten für Schadensabwicklung und Risikovorsorge um drei Viertel gekommen. Das Unternehmen habe eine Umverteilung der Verantwortlichkeiten im Vorstand inklusive der Ernennung eines Risiko- sowie Finanzvorstands angekündigt. Darüber hinaus wolle man die Franchise-Gesellschaften in den nächsten 12 bis 18 Monaten in den Konzern integrieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der GRENKE AG: Keine vorhanden.Börsenplätze GRENKE-Aktie: