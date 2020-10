Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

42,94 EUR +10,90% (06.10.2020, 12:38)



XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

42,22 EUR +12,89% (06.10.2020, 12:23)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (06.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erholung beim Leasing-Spezialisten GRENKE setze sich am Dienstag nahtlos fort. Nach dem massiven Kurssprung zu Wochenbeginn folge nun das nächste zweistellige Kursplus. Die Aktie notiere damit so hoch wie seit der Veröffentlichung des Short-Reports von Viceroy Research nicht mehr. Inzwischen sei mehr als die Hälfte des Kursverlusts wieder aufgeholt worden.Eine GRENKE-Mitteilung habe die Shorties am Montag auf dem falschen Fuß erwischt. Der Wirtschaftsprüfer KPMG habe demnach von der Bundesbank Bestätigungen über den größten Teil der Bankguthaben erhalten. Einer der Vorwürfe von Viceroy scheine damit entkräftet. Ein neuer Fall Wirecard mit Scheinkonten und nicht vorhandenem Geld liege wohl nicht vor.Klar sei zwar, dass damit nicht alle Vorwürfe gegen Grenke ausgeräumt seien. Dennoch würden sich viele Leerverkäufer nun gezwungen sehen, ihre Positionen zu schließen. Dieser Short-Squeeze treibe die schwer gebeutelten MDAX-Aktien auch am Dienstag weiter an.Die Volatilität dürfte hoch bleiben. GRENKE arbeite daran, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Das dürfte allerdings schwer fallen. "Der Aktionär" meine: Es gebe - unabhängig von den Vorwürfen - attraktivere Geschäftsmodelle als das von GRENKE. Zudem würden weitere Attacken der Shorties drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie: