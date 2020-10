ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (06.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei GRENKE habe es gestern den Aufgalopp gegeben. KPNG, die mit der Sonderprüfung beschäftigt seien, hätten rausgefunden, dass das Geld, um das es gegangen sei, da sei. Das sei von der Bundesbank mittlerweile bestätigt worden. Zur Erinnerung: Einer der Vorwürfe der Shortseller habe sich darauf bezogen, dass Gelder und Konten gar nicht existieren würden. Von daher könne man von sehr viel Entlastung für die Aktionäre sprechen. Auf der anderen Seite gibt es noch weitere Punkte der Shortseller, die in dem Befreiungsschlag bei der GRENKE-Aktie noch gar nicht inkludiert sind, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.10.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:41,28 EUR +6,61% (06.10.2020, 11:03)XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:41,42 EUR +10,75% (06.10.2020, 10:48)