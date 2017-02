Börsenplätze GRENKE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

166,45 EUR -0,57% (22.02.2017, 10:23)



Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

166,101 EUR -0,99% (22.02.2017, 10:11)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de. (22.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Leasinganbieters GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Der Leasing-Spezialist aus Baden-Baden setze seinen Rekordkurs beim Gewinn weiter fort. Im Jahr 2016 sei der Gewinn um über 27% auf 103,2 Mio. Euro geklettert. Einst habe das Unternehmen für das vergangene Jahr lediglich einen Profit in der Bandbreite von 93 bis 98 Mio. Euro in Aussicht gestellt, um dieses Niveau auf 98 bis 102 Mio. Euro anzuheben und es dann noch zu übertreffen.In der Summe sei 2016 erneut ein sehr gutes Jahr für GRENKE gewesen. Die Anteilseigner des Unternehmens sollten in Form einer deutlich erhöhten Dividende vom Erfolg der Gesellschaft entsprechend partizipieren. GRENKE wolle die Dividende von 1,50 auf 1,75 Euro anheben. Das Neugeschäft von GRENKE im Bereich Leasing sei 2016 um über 17% geklettert, im Bereich Factoring um knapp 10% und in der Existenzgründungsfinanzierung der GRENKE BANK um fast 30%. Insgesamt habe die Gruppe ihr Neugeschäft um knapp 16% auf fast 2 Mrd. Euro steigern können.Bei dem Besuch der Experten auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt, stelle Firmenchef Wolfgang Grenke für das Jahr 2017 einen Nettogewinn von 113 bis 123 Mio. Euro in Aussicht. 2017 solle somit erneut ein Rekordjahr werden. Nach den Berechnungen der Experten dürfte das Unternehmen in diesem Jahr ca. 120 Mio. Euro verdienen und damit eher die obere als die untere Bandbreite treffen. Grenke sehe grundsätzlich keine größeren Risiken für das eigene Geschäft. Auch ein zunehmender Wettbewerb bereite dem CEO keine Sorgen. "Wir sehen keine Belastung durch Wettbewerber. In gewissen Sektoren haben wir entsprechende Wettbewerber, was uns allerdings nicht hindern sollte, entsprechend weiter zu wachsen", sage Grenke auf die Nachfrage der Experten.Auch der Wettbewerb durch Banken halte sich in Grenzen. "Die Kreditvergabe durch Banken in unseren Bereichen zieht nicht überdurchschnittlich an. Banken haben eher eine Mindestgrößte bei der Kreditvergabe von 100.000 Euro." Im Portfolio von GRENKE lägen über 560.000 aktive Verträge, die im Schnitt sehr deutlich unter dem Wert von 100.000 Euro lägen. Das Leasing-Geschäft wachse kontinuierlich nach oben.International sei das Unternehmen inzwischen in 30 Ländern vertreten. Eine Expansion in die USA sei weiterhin nicht geplant, wenngleich GRENKE inzwischen in Kanada aktiv sei. In Asien sei die Gesellschaft bisher kaum vertreten. Das werde sich so schnell auch nicht ändern. Der bisherige Standort in Singapur könnte allenfalls durch Hongkong, Südkorea, Taiwan und Japan ergänzt werden. China sei überhaupt kein Thema. Der Eintritt in den australischen Markt solle in diesem Jahr erfolgen. In 2017 solle das Neugeschäft insgesamt auf mindestens 2,2 Mrd. Euro weiter wachsen. Aus dem Bereich Leasing resultiere ein Wert von 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro nach knapp 1,6 Mrd. Euro im Vorjahr. Der Bereich Factoring solle mindestens 400 Mio. Euro beisteuern nach knapp 360 Mio. Euro im Jahr 2016. GRENKE wolle pro Jahr im Neugeschäft im Schnitt um ca. 12% wachsen.Wolfgang Grenke, der das Geschäft inzwischen schon seit 40 Jahren betreibe, wolle im Jahr 2018 seinen Job als CEO niederlegen und in den Aufsichtsrat wechseln. "Mir gehören gemeinsam mit meiner Familie rund 43% der Anteile an der GRENKE AG. Ich werde ein entsprechend aktiver Aufsichtsrat sein. Das ist ein Versprechen und keine Drohung", sage Grenke mit einem gewissen Lachen. Die Nachfolge stehe bereits fest. Antje Leminsky agiere bereits als stellvertretende Vorstandsvorsitzende und werde das Zepter von GRENKE im Jahr 2018 übernehmen.Lange Zeit habe die Aktie von GRENKE zu den Dauerbrennern an der Börse gehört. Die Aktie habe immer nur eine Richtung gekannt: Nach oben! 2016 habe sich das Papier eine Verschnaufpause gegönnt. 2017 könnte die Aktie wieder durchstarten. Das KGV liege bei 20 und sei angesichts der stetigen Wachstumsraten nicht zu teuer.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei Kursen um 160 Euro zum Kauf der GRENKE-Aktie. (Analyse vom 22.02.2017)